Weird Wedding: शादी में गिफ्ट के हिसाब से कपल ने गेस्ट को बांटा खाना, सस्ते गिफ्ट्स लाने वाले को भूखे भेजा

खाने के मेन्यू के साथ बताया गया गिफ्ट का लेवल (Image-Reddit)

सोशल मीडिया प्लेटफार्म रेडिट (Social Media Platform Reddit) पर एक शख्स ने लोगों को बताया कि उन्हें एक कपल ने शादी में आने के इन्विटेशन (Wedding invitation) दिया और साथ ही एक और पर्चा भी पकड़ाया, जिसमें यह बताने को कहा गया था कि वो कितना महंगा गिफ्ट लाने वाले हैं. दरअसल, उस गिफ्ट के हिसाब से ही उन्हें शादी में खाना परोसा जाता.जानकारी के मुताबिक नोट पर लिखा था, "ताकि हम आपके लिए पसंदीदा डिनर तैयार कर सकें, प्लीज अपने गिफ्ट लेवल को सर्कल करें" आपको बता दें कि कपल के अनुसार, 250 डॉलर तक की किसी भी चीज को लाने वाले मेहमानों को रोस्ट चिकन या स्वोर्डफ़िश (Choice of roast chicken or swordfish) दिया जाएगा, जो कि एक बहुत महंगी डिश है. हालांकि, अगर मेहमान स्मोक्ड सैल्मन या कटा हुआ स्टेक (Smoked salmon or sliced steak) खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें सिल्वर लेवल (Silver level) के उपहार पर यानि 500 डॉलर तक का गिफ्ट देने के लिए तैयार रहना होगा.वहीं गोल्डन लेवल के उपहार में $1,000 तक की कोई भी चीज शामिल होगी और उसे देने वाले मेहमानों को मिग्नॉन या लॉबस्टर टेल (filet mignon or lobster tail) खाने के लिए मिलेगा लेकिन अगर कोई प्लैटिनम लेवल (Platinum level) का गिफ्ट देने को तैयार है यानि गिफ्ट पर $1,000 से $2,500 से अधिक खर्च करता है तो उसे दो पाउंड लॉबस्टर और एक स्मारिका शैंपेन गॉब्लेट डिनर (Two-pound lobster and a souvenir champagne goblet) में परोसा जाएगा.इस तरह के अटपटे निमंत्रण के बारे में जानकर कई रेडिट यूजर्स (Reddit Users) ने कहा कि अगर उन्हें ऐसा कहा जाता तो वो अपना खाना खुद ही लेकर चले जाते और साथ में कोई गिफ्ट नहीं ले कर जाते. वहीं एक यूजर ने कहा, 'ऐसी शादी में महंगा गिफ्ट देने से अच्छा है कि उन पैसों से मैं कहीं घूम आऊं'