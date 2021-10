38 की उम्र में ही झड़ चुकी है महिला की बत्तीसी, Tiktok पर फिर भी बन गई स्टार

आमतौर हमारे शरीर में कोई कमी होती है, तो हम उसे लेकर डिप्रेस हो जाते हैं. अपनी कमी को सेलिब्रेट करना छोड़िए हम इसे स्वीकार करने में भी कतराते हैं, लेकिन 38 साल की जेसिका (Jessica) ने न सिर्फ अपनी कमी (Woman lost all her teeth at 38) को एक्सेप्ट किया बल्कि वे दुनिया के सामने इसे मुस्कुराते हुए फ्लॉन्ट भी करती हैं.

4 बच्चों की मां जेसिका (Jessica) ने जवानी में ही अपने सारे दांत बीमारी (Woman lost all her teeth at 38) की वजह से खो दिए. उनके पास चूंकि डेंटिस्ट के पास जाने के पैसे नहीं थे, ऐसे में उनके दांत एक-एक करके गिरते गए और अब वे डेंचर्स (Dentures) के सहारे अपने खाने-पीने से लेकर लुक्स तक को मैनेज करती हैं. दिलचस्प बात तो ये है कि अब वो TikTok पर स्टार भी बन चुकी है.

TikTok पर सिखाया नकली दांत लगाना

38 साल की उम्र में सारे दांत खो देने की वजह से जेसिका एक झटके में बुजुर्ग दिखने लगीं. वो 40 की भी नहीं हैं, लेकिन बिना दांत के 60 साल की नज़र आने लगीं. ऐसे में उन्होंने बेहद कम उम्र से ही डेंचर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ये उनके लिए आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया. अब TikTok पर TheQueenOfCorn नाम से वो अपना अकाउंट चलाती हैं और लोगों को डेंचर लगाने का सही तरीका बताती हैं.

ये भी पढ़ें- Shocking: एक्टर के गिरने को नाटक का सीन समझते रहे दर्शक, स्टेज पर ही चली गई जान !

सोशल मीडिया पर अच्छे-खासे हो चुके हैं फॉलोअर्स

उनके डेंचर ट्यूटोरियल वीडियो (Video on Tiktok) लोगों को इतने पसंद आए कि अब उनके 320 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक जेसिका (Jessica) कहती हैं कि वे दांतों को इम्प्लांट कराने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका नुकसान शरीर पर हो सकता है. उनके फॉलोअर्स उनकी ईमानदारी और हिम्मत के लिए लगातार जेसिका का हौसला बढ़ाते रहते हैं. वो बात अलग है कि इस कमी की वजह उन्हें फॉलोअर्स भले ही मिल रहे हों, लेकिन एक अदद पार्टनर नहीं मिला है.