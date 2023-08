Welbike – A tiny ‘war machine’: सोशल मीडिया मंच ‘ट्विटर’ पर सहसा एक पोस्ट पर नजर पड़ी. जिसमें एक सैनिक एक कंटेनर से एक मिनी-मोटर साइकिल निकलाते हुए दिखता है. वह उस बाइक के हैंडल और गद्दी को सेट करता है, जो पहले से फोल्ड थे. दौड़ कर उसे स्टार्ट करते हुए वह उस पर सवार होकर चला जाता है. यह देख कर इस अनोखी, मिनी और फोल्डेबल बाइक के बारे में और अधिक जाने की जिज्ञासा हुई. तो आप भी हमारे साथ इस बाइक के इतिहास और उसकी खूबियों के बारें जानिए.

सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब मिलिट्री इनोवेशन चरम पर था. तब यूके स्थित स्टेशन IX “इंटर सर्विसेज रिजर्व ब्यरो के कहने पर वेल्बाइक [Welbike] को बनाया गया था. वेल्बाइक को बनवाले के पीछे का मकसद दुश्मन के इलाके में फंसे सैनिकों को ट्रांसपोर्टेंशन का साधन उपलब्ध करना था. ताकि वे जल्द ही वहां से बचकर भाग सकें. इसलिए तब इसे ‘क्विक इस्केप व्हीकल’ कहा गया.

ऐसा कुछ @Rainmaker1973 द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में दिखता है, महज 11 सेंकड में ही सैनिक इस बाइक पर सवार होकर चल पड़ता है.

वेल्बाइक की खूबियां

1- वेल्बाइक की सबसे बड़ी खूबी इसकी पोर्टेबिलिटी थी. वजन सिर्फ 32 किलोग्राम होता था. फोल्डेबल होने के चलते इसे एयरड्रॉपिंग कंटेनर्स में रख कर पैराट्रूपर्स के साथ हवा में गिराया जा सकता था.

2- सिंगल सीटर इस मोटर साइकिल में 98cc दो-स्ट्रोक इंजन और एक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क था. जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी. इसकी फ्यूल टैंक क्षमता 3.7 लीटर थी.

3- वेल्बाइक को बिटिश आर्म्ड फॉर्सेस द्वारा इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे छोटी मोटरसाइकिल होने का गौरव प्राप्त है.

अपनी इन खूबियों के बावजूद वेल्बाइक ब्रिटिश आर्म्ड फॉर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले एक पूरक वाहन ही रहा, क्योंकि इसकी अपनी सीमित क्षमताएं थीं. हालांकि अपने इनोवेटिव और सीक्रेसी जैसे खूबियों के चलते युद्ध के दौरान इसका महत्व बना रहा, क्योंकि इनको एयरड्रॉप्स कंटेनर्स के जरिए गुप्त तरीके से सैनिकों तक पहुंचाया जा सकता था.

