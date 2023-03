डेटिंग ऐप पर मिली लड़की से करने गया मुलाकात, लौटते वक्त हो गया बवाल, पहले किडनैपिंग फिर शख्स से जमकर हुई मारपीट

डेटिंग ऐप के जरिए परफेक्ट मैच की तलाश बहुत से लोग करते हैं. जिसे जीवनसाथी ना भी चाहिए हो वो एक अच्छे दोस्त की तलाश में डेटिंग एप्स के चक्कर जरूर लगा लेते हैं. बहुत से लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्मस टाइमपास का जरिया भी होते हैं. कई बार वाकई एक अच्छा दोस्त या पार्टनर मिल ही जाता है. लेकिन उस शख्स ने कभी नहीं सोचा होगा लड़की से मुलाकात के बाद उसके साथ क्या होने वाला है. इसमें लड़की की भूमिका है या नहीं ये तो नहीं पता. लेकिन डेटिंग ऐप वाली लड़की से पहली डेट वो ताउम्र याद रखेगा.

डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये एक लड़की से दोस्ती हुई फिर उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा था इजरायली युवक. जहां से लौटने के दौरान कैब में न सिर्फ उसकी किडनैपिंग की गई बल्कि पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की. वक्त रहते पुलिस की नज़र कैब पर पड़ी और उसे बचाया गया.

Israeli man was rescued by Colombian authorities after he was kidnapped following a Tinder date https://t.co/YjvgSjGnWP

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 21, 2023