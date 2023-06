An Egg Came First or Chicken: आपने वो सवाल तो सुना ही होगा कि दुनिया में पहले मुर्गा आया या फिर अंडा? सालों से ये सवाल लोगों को उलझाए हुए है लेकिन कोई सही-रही इसको सुलझा नहीं पाया है. हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझा लिया है. क्या आप इसका जवाब जानना चाहेंगे कि धरती पर पहले मुर्गा आया या फिर अंडा?

Bristol University के वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है और बताया है कि आखिरकार ये पता चल गया है कि धरती पर अंडे से पहले मुर्गा आया था. इसके पीछे जो थ्योरी बताई गई है, वो काफी अलग है. शायद कुछ लोग इससे संतुष्ट न भी हों, लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य इसके जवाब के सपोर्ट में आते हैं, उनमें दम हों.

पहले अंडा आया या मुर्गा?

यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक मुर्गे-मुर्गियों पहले से ऐसे नहीं थे. वे पहले इंसानों की तरह ही बच्चों को जन्म दिया करते थे. अंडे तो लाखों-करोड़ों साल पहले मुर्गे के पूर्वज डायनोसॉर दिया करते थे. हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को नकाल दिया है और उनका कहना है कि मुर्गे के पूर्वज बच्चों को जन्म देते थे. ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और नानजिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का मानना है कि अंडे देने वाले जानवरों की प्रजातियों का विकास बच्चे देने वाली प्रजातियों से हुआ. ये प्रजातियां दोनों की क्षमता रखती थीं. वे अंडे भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा बाद में हुआ यानि मुर्गे-मुर्गियां पहले ही मौजूद थे.

सब साइंस का कमाल है …

रिसर्चर्स का कहना है कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता का अलग-अलग होना एक्सटेंडेड एम्ब्रायो रेटेंशन की वजह से होता है. चिड़िया, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते है, जिसमें भ्रूण बिल्कुल बना भी नहीं होता है, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं , जो अंदर से ही भ्रूण के विकास के साथ अंडे देते हैं. सांप और छिपकलियां अंडे भले ही देती हैं, लेकिन वे बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं क्योंकि इन्हें हैचिंग की ज़रूरत नहीं होती.

