ग्रिड में पहले दिखा कौन सा शब्द? पर्सनालिटी टेस्ट है ये, खोलेगा दिल और दिमाग के राज़

इंसान अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो नहीं जानता. हम सब इस बात को लेकर खासे उत्साहित रहते हैं कि हमें अपने गुण और कमज़ोरियां पता चल सकें. मनोवैज्ञानिकों की ओर से बनाई गई एक शब्द पहेली (Word Puzzle Personality Test) इंसान के व्यक्तित्व की कई परतें खोल सकती है. एक बार इसे एक बार ट्राई करके जानिए कि आपके अंदर कौन सी खासियत है.

शब्द पहेली एक पर्सनालिटी टेस्ट (Personality Test) की तरह है, जो आपके दिमाग को पढ़कर बहुत कुछ जान लेगी. वायरल हो रही पहेली में आपको कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. ये पहेली बताएगी कि आपमें कौन-कौन सी क्वालिटीज़ छिपी हुई हैं, तो एक बार दिमाग लगाकर इस तस्वीर को देखिए और फिर बताइए कि आपको कौन सा पहला शब्द दिखाई दिया.

तस्वीर में छिपे हैं कई शब्द

इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएएस अवनीश शरण ने शेयर किया है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन शेयर किया है – आप पहला शब्द कौन सा देख रहे हैं? इस पहेली को शेयर करते ही लोगों ने इसे खूब पसंद किया है. अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने पसंद किया है. लोगों ने अपने-अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है कि उन्हें कौन सा शब्द पहेली में दिखाई दिया है.

What’s the first word you see here ? pic.twitter.com/iH4UI5UXAc

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) February 19, 2023