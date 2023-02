अंतर‍िक्ष के बारे में कौन नहीं जानना चाहता. वहां की दुनिया, हवा, वहां का पानी. सबकुछ लोग देखना चाहते हैं. अमेरिका समेत दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां अक्‍सर हमें इनके रोमांच‍क किस्‍से बताती रहती हैं. तस्‍वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जिन्‍हें देखकर हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरत में हैं.

दरअसल, नोवा स्कोटिया के हाईस्‍कूल के कुछ बच्‍चों ने कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता जीती थी. बदले में उन्‍होंने यह सवाल अंतर‍िक्ष एजेंसी से पूछा था. इसके बाद अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड (CSA Astronaut Chris Hadfield) ने यह वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया. सवाल था कि जब अंतरिक्ष में गीले तौलिए को निचोड़ते हैं तो क्या होता है? वीडियो को स्पेस स्टेशन में शूट किया गया. क्रिस हेडफील्ड ने पॉकेट से एक छोटा तौलिया निकाला और उसे पानी से भिगो दिया. फिर उसे अच्छे से निचोड़ने लगे.

This is what happens when you wring out a wet towel while floating in space.

