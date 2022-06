मां और पिता की पैरेंटिंग में क्या है फर्क? वायरल वीडियो में झूला झुलाने के तरीके ने बता दिया सच

बच्चों के लिए माता-पिता दोनों ज़रूरी होतों हैं. दोनों की अपनी—पन जगह है जिसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है. लेकिन हां बच्चों की देखभाल और परवरिश बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं होता. वैसे तो पैरेंट्स के नाम पर बच्चों के पास माता-पिता के रूप में दो-दो केयरटेकर मौजूद होते हैं. लेकिन जो ख्याल मां रख सकती है वो पिता से चाहकर भी मुमकिन नहीं होता.

@TheFigen के ट्विटर पेज पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां पहले मां फिर पिता बारी-बारी से अपने दो बच्चों के देखभाल की बागडोर संभालते हैं. बच्चों के झूला झूलने वाले वीडियो में पहले मां धीरे-धीरे आराम से उन्हें झूला झूलाती है, लेकिन जैसे ही बच्चों की बागडोर पिता ने संभाली उन्हें झूले पर हवाई जहाज का एहसास करा दिया. इस वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

बच्चों से दोनों करते हैं प्यार मगर होता है बड़ा अंतर

अपने बच्चे से मां औऱ पिता दोनों प्यार करते हैं. दोनों उनकी केयर भी करते हैं.लेकिन दोनों में शायद अंतर बस इतना सा है कि मां बच्चे को बच्चा ही समझकर उसके हिसाब से ट्रीट करती है. जबकि पिता बच्चों को अपनी ही तरह सुपर, सॉलिड, मजबूत समझन कर ट्रीट करते हैं. तभी तो वायरल वीडियो में जब दो बच्चों का मां झूला झूला रही थी तो बड़े आहिस्ते-आहिस्ते उसके धक्का दे रही थी ताकी बच्चों का फन भी हो जाए और उन्हें डर भी न लगे, ना ही तेज़ स्पीड से उनक गिरने का डर हो. लेकिन जैसे ही पिता के हाथ बच्चे आए उन्होंने पार्क के झूले पर ऐसा एडवंचर रचना शुरु किया मानों आज ही झूले से उन्हें हवाई जहाज का मज़ा दिलवा कर रहेंगे.

Difference between mom and dad when they take care of children. 😂😂pic.twitter.com/DUc7H0yWWH

— Figen (@TheFigen) June 13, 2022