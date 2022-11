VIDEO: 12 दिनों से गोल-गोल घूमती भेड़ों के पीछे क्या है रहस्य? वैज्ञानिक भी पड़ गए चक्कर में

हर जीव जंतु की अपनी एक पहचान और प्रवृत्ति होती है वही उसकी खासियत होती है जो उन्हें बाकियों से जुदा बनाती है. लेकिन हैरानी तब होती है जब कोई भी अपनी पहचान और प्रवृत्ति से अलग हटकर कुछ ऐसा करने लगे जो लोगों के लिए हैरानी का विषय बन जाये. कुछ ऐसा ही कर रही है वो भेड़ें जो अमूमन तो सीधी चाल चलती है, लेकिन पिछले कई दिनों से वह न जाने क्यों गोल गोल चक्कर लगा रही है. इस रहस्य को कोई भी अब तक सुलझा नहीं पाया है.

उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में पिछले 12 दिनों से गोल गोल चक्कर लगाती भेड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया है. हमेशा सीधी चाल चलने के लिए जानी जाने वाली भेड़ों को अचानक गोल घूमते देखना रहस्य बना हुआ है. क्योंकि 12 दिनों से भेड़ों का झुंड इसी तरह बिना खाये पिए चल रहा है.

सीधी चाल चलने वाली भेड़ें क्यों घूम रही हैं गोल-गोल?

चाइना से सामने आया भेड़ों का अजीब वीडियो लोगों को हैरान परेशान कर रहा है कई दिनों से गोल गोल घूमती भेड़ों के पीछे का रहस्य जानने के लिए लोग खूब दिमाग लगा रहे हैं. लेकिन अब तक वैज्ञानिक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. एक साथ कई भेड़े गोल गोल चक्कर लगा रही है. जिसका वीडियो पीपल्स डेली चाइना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है. जिसका कैप्शन है- महान भेड़ रहस्य! उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में सैकड़ों भेड़ें 10 दिनों से अधिक समय तक एक घेरे में चलती हैं. भेड़ें स्वस्थ हैं और अजीब व्यवहार का कारण अभी भी एक रहस्य है.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022