भ्रमित कर रही तस्वीर में छिपे हुए हैं कुछ नंबर, लोगों को दिखे सिर्फ 3, क्या आपको पता है सही जवाब ?

What number do you see in this optical illusion: कई बार हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं और कई बार उन्हें ट्रिक के ज़रिये ऐसा भरमाया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता. ऐसी ही ट्रिक को Optical Illusion कहते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर वायरल एक तस्वीर (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें आपको पैटर्न वाली तस्वीर में छिपे नंबर्स ढूंढ निकालने हैं.

वायरल हो रही तस्वीर में कुछ नंबर छिपे हुए हैं. आपको करना ये है कि ज़रा गौर फरमाकर बताना है कि इस भ्रमित कर देने वाली तस्वीर (What Number Do You See in the Picture) में कितने नंबर छिपे हुए हैं. 99 फीसदी लोग इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं. पहले भी आप इस तरह पहेलियां सॉल्व कर चुके होंगे लेकिन इसे करने में आपको काफी वक्त लग जाएगा क्योंकि ये आसान बिल्कुल नहीं है.

तस्वीर में छिपे हैं कितने नंबर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस तस्वीर को आईएएस अवनीश शरण ने अपने अकाउंट से शेयर किया है. तस्वीर को देखने में आपको ये ऑप्टिकल एल्यूज़न जैसी ही दिख रही है, लेकिन इसमें छिपे नंबर को ढूंढने में लोग परेशान हो गए हैं. ज्यादातर लोगों ने इस तस्वीर के जवाब में सिर्फ 3 नंबर दिखने का दावा किया है. आप भी ज़रा अपनी तेज़ नज़रों और ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स को काम पर लगाइए और देखिए कि इसमें क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं.

What number do you see ? pic.twitter.com/hwKgMdJjcL — Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 22, 2023



क्या है पहेली का सही जवाब?

ज्यादातर लोगों ने पहेली के सही जवाब के तौर पर 3 नंबर बताए हैं -571. आप भी अगर तस्वीर पर ज़रा ध्यान लगाएंगे तो आपको ये नंबर दिखाई देंगे. हालांकि सभी लोगों को सिर्फ 3 नंबर नहीं दिखे हैं. कुछ लोगों ने पहेली के जवाब में ये भी बताया है कि उन्हें 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं – 35714. वैसे आपको इस तस्वीर में कितने नंबर दिखाई दिए? ये आपकी नज़रों और परखने की क्षमता को दर्शाने वाला है.

