ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में दिखा कौन सा नंबर? गौर से देखकर दीजिए जवाब, वक्त है 11 सेकेंड का!

What Number You Spot Behind Black and White Pattern: ऑप्टिकल एल्यूज़न इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गेम्स में से एक होता है. ये नज़रों का ऐसा धोखा है कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसा भ्रमित कर रहा है कि सिर चकराने लगता है. हां, इस बार का ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), थोड़ा ज्याादा उलझाने वाला है.

ये तस्वीर इतनी भ्रामक है कि आप आंखें गड़ाकर भी देखेंगे तो आसानी से आपको नंबर (Spot The Hidden Numbers) दिखाई नहीं दे रहा. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस खेल में अपनी हार चुके हैं. आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए. आपको तस्वीर पर ज़रा गौर फरमाना है तो आपको नंबर्स (What number do you see in this optical illusion) मिल जाएंगे, वरना इन्हें ढूंढने में तो लोगों के पसीने छूट रहे हैं.

पैटर्न में छिपे हैं कुछ नंबर्स

ये ऑप्टिकल एल्यूज़न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सॉल्व करने में लोगों को खासी मेहनत करनी पड़ रही है. सफेद और काली रंग की धारियों से मिलकर एक पैटर्न तैयार किया गया है. इनके बीच में ही वे नंबर्स छिपे हुए हैं, जिन्हें आपको ढूंढना है. अगर आप 11 सेकेंड के अंदर ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं कि यकीन मानिए आपकी फोकस करने की क्षमता ज़बरदस्त है. वैसे अलग-अलग लोगों को इसमें अलग-अलग चीज़ दिखाई दी है.

पैटर्न के पीछे छिपे नंबर को ढूंढने में लोगों का दिमाग चकरा रहा है.

आपको दिखे कितने नंबर?

जिन लोगों की नज़रें तेज़ हैं, उन्हें अब तक सारे नंबर मिल भी चुके होंगे. हालांकि जिन्हें अब भी ये समझ में नहीं आ पा रहा है, वो ज़रा फोकस करें और आगे-पीछे होकर इस तस्वीर को देखें. अगर अब भी आप तस्वीर में छिपा शब्द नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हम आपको बता दें कि तस्वीर में कुल 7 अंक हैं और नंबर बन रहा है – 3452889. अगर 11 सेकेंड में ये नंबर आपने ढूंढ लिया है, तो वाकई आपकी नज़रें और फोकस करने की क्षमता तेज़ है.

