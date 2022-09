जिसे सूखा पत्ता समझकर हटाने की थी तैयारी, हाथ लगाते ही तितली बनकर हवा में उड़ते ही कर गई हैरान

कुदरत के इतने रहस्य है कि उन सभी को जान पाना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है. अगर हो पाता तो हर रोज़ नई खोज और आविष्कार में वैज्ञानिक नहीं लगे होते. जिसके जरिये हमारे सामने आती कोई भी नयी चीज़ आश्चर्य से भर देती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां एक नए तरह के जीव ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया.

ट्विटर के @Rainmaker1973 पर शेयर एक वीडियो में सूखे पत्ते ने लोगों को ऐसा कन्फ्यूज किया की जबरदस्त हैरानी हुई. वीडिओ में जमीन पर एक सूखा पत्ता पड़ा था जिसे शख्स ने हाथ से हटाने की कोशिश की. लेकिन छूते ही वह पत्ता हवा में उड़ने लगा. दरअसल वह एक तितली थी जिसे ‘ऑरेंज ओकलीफ’ कहते हैं.

सुरक्षा के लिए सूखे पत्ते सी दिखने लगी खूबसूरत तितली

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में जमीन पर पड़ा एक सूखा पत्ता दिखाई देता है. जिसे एक शख्स हाथ से उठाने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही हाथ स्पर्श मिला, वो पत्ता तितली बनकर उड़ने लगा. फिर वापस अपने निर्धारित जगह पर बैठ गया. यानी जिसे लोग सूखा पत्ता समझ रहे थे, दरअसल वो एक तितली थी, जिसका बाहरी आवरण बिलकुल सूखे पत्ते की तरह था. बहुत से जीवों को कुदरत ने ऐसा रंग रूप दिखा दिया है, जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है. ये तितली भी उन्हीं में से एक है. वरना जगह हो गया जानवर, पसंद आते ही इंसान उस पर कब्जा करने से बाज नहीं आते. हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के फेक और रियल होने को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी. बहुत से यूजर्स का मानना है की ये ग्राफिक्स और एनीमेशन का कमाल है. जिसके तर्क में कुछ यूजर्स ने तथ्यों के साथ वीडिओ को रियल बताया.

Kallima inachus, the orange oakleaf, is a butterfly found in Tropical Asia. With wings closed, it closely resembles a dry leaf with dark veins and is a spectacular and commonly cited example of camouflage https://t.co/Gni6zCMGpn [source of the gif: https://t.co/RSSUeIGwJx] pic.twitter.com/fiooNzm2hZ

