सूर्योदय और सूर्यास्‍त प्रकृत‍ि के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है. इसे देखने के लिए लोग कई बार तो हजारों किलोमीटर तक चले जाते हैं. धरती पर हम सबने इस नजारे को देखा है और हर बार यह हमें मोह‍ित कर देता है. लेकिन ट्विटर पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें अंतर‍िक्ष से सूर्यास्‍त का नजारा दिख रहा है. यह दृश्‍य और भी ज्‍यादा खूबसूरत है. इससे पहले भी पृथ्वी के कई टाइम लैप्स शेयर किए जा चुके हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया था.

Chandrayaan-3 की कामयाबी के बीच यह वीडियो @AstronomyPosts नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 40 हजार से ज्‍यादा बार देखा जा चुका है. आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे सूर्य धरती के पीछे होता जा रहा है, हमारी धरती का दूसरा ह‍िस्‍सा पूरी तरह घुप्‍प अंधेरे में डूब जाता है. बताया जा रहा कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद किया था. हालांकि, यह कब की है, इसका पता नहीं लग सका.

This is what sunset looks like from space. pic.twitter.com/3xb7Q7aujy

