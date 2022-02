क्या होगा अगर एक साथ फट जाएं सारे एटम बम! धरती पर क्या बचेगा बाकी?

Nuclear Bombs Detonation Risk : परमाणु हथियार और उनके रिस्क (Nuclear Bombs Risks) को लेकर हमेशा ही दुनिया में बातें होती रही हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के भी इस्तेमाल के संकेत दे दिए हैं. अब उनकी ये धमकी कितनी गंभीर है या कितनी खोखली, ये तो अलग बात है, फिलहाल हम इस पर बात करते हैं कि अगर दुनिया में मौजूद सभी एटम बम (What would happen if all nuclear bombs detonated) एक साथ फट जाएं, तो धरती की क्या हालत होगी?

YouTube चैनल Kurzgesagt – In a Nutshell की ओर से एक वीडियो के ज़रिये ये बताने की कोशिश की गई है कि एटॉमिक पॉवर का अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो धरती को कैसे-कैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे. इस वीडियो को साल 2019 में बनाया गया था और उस वक्त मौजूद एटम बमों की संख्या को लेकर ये परिणाम निकाले गए थे.

15000 बमों के फटने के बाद क्या होगा मंज़र ?

YouTube चैनल की ओर से बनाए गए एनीमेटेड वीडियो को मार्च, 2019 में पोस्ट किया गया था. उस वक्त पूरी दुनिया में कुल 15000 न्यूक्लियर बम मौजूद थे. इस स्टडी के मुताबिक 15000 में से अगर 3 बम भी फोड़े गए, तो एक शहर को खत्म करने को लिए काफी हैं, यानि धरती के 4500 शहरों को खत्म कर देने के लिए 13,500 न्यूक्लियर वॉरहेड काफी होंगे. 15000 न्यूक्लियर बमों का प्रभाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी क्राकेटोआ से भी 15 गुना ज्यादा विनाशकारी साबित होगा. Kurzgesagt – In a Nutshell के मुताबिक इसके प्रभाव से इंसान की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी.

एक जगह ही फट जाएं सारे बम, तो?

अगर सभी 15 हज़ार बम एक साथ एक ही जगह पर फट जाएंगे तो 31 मील लंबा-चौड़ा आग का गोला बनेगा और इतना भीषण धमाका होगा कि 1865 मील तक का इलाका खत्म हो जाएगा. इस धमाके की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देगी और कई हफ्ते तक इसका प्रेशर महसूस किया जाएगा. इससे पैदा होने वाला मशरूम जैसा बादल इतना ऊंचा और बड़ा होगा कि वो धरती के वातावरण में सब तरफ छा जाएगा और अंतरिक्ष तक पहुंचेगा. फर्ज कीजिए, ये धमाका अगर अमेज़न रेनफॉरेस्ट में हुआ, तो पूरा दक्षिणी अमेरिका ही आग के गोले में बदल जाएगा. रेडिएशन आस-पास सब कुछ खत्म कर देगा और सैकड़ों मील तक इसका बुरा प्रभाव दिखेगा.

Tags: Nuclear weapon, Russia ukraine war, Shocking news