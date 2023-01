1987 में मात्र इतने पैसे में मिल जाता था एक किलो गेहूं, IFS अधिकारी ने शेयर किया सालों पुराना बिल

महंगाई की वजह से गेहूं की कीमत पर आसमान है पर क्‍या आपको पता है क‍ि आज से 35 साल पहले गेहूं की कीमत क्‍या थी. शायद नहीं पता होगी पर आपको बतादें क‍ि तब से अब तक जमीन आसमान का अंतर आ चुका है. तब जहां चंद पैसों में एक किलो गेहूं मिल जाया करता था वहीं, अब इसके लिए 13 गुना ज्‍यादा कीमत चुकानी पड़ रही. आइए जानें सही कीमत क्‍या थी.

जे फार्म से खुला राज

Wheat Price in 1987: दरअसल भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) के अधिकारी परवीन कस्वां (Parveen Kaswan) ने वर्ष 1987 के एक बिल की एक तस्वीर ट्वटिर पर साझा की है. इसमें एक किलो गेहूं की कीमत 1.6 रुपये लिखी हुई है. उनके पोस्‍ट करते ही यह ट्टवीट वायरल हो गया. बता दें क‍ि परवीन कस्‍वां ने अपने दादा का J फॉर्म शेयर किया, जो भारतीय खाद्य निगम को बेची गई उपज का बिल है. J फॉर्म अनाज मंडी में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है. पहले जब भी लोग मंडी में अपनी उपज बेचने जाते थे तो उन्‍हें इसी तरह की रसीद दी जाती थी. इसे तब पक्‍की रसीद भी कहा जाता था.

Time when wheat used to be at 1.6 rupees per kg. The wheat crop my grandfather sold in 1987 to Food Corporation of India. pic.twitter.com/kArySiSTj4

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 2, 2023