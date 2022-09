मां की पीठ पर तैरता दिखा बत्तख तो आनंद महिन्द्रा ने कहा- ‘बिना टिकट यात्री’

जानवर हो या इंसान जन्म के साथ उन्हें माँ के साथ सीख और शिक्षा की बेहद जरूरत होती है. इंसानों में जहाँ माँ ऊँगली पकड़कर बच्चों को चलना सिखाती है तो वही जानवर ऊँगली तो नहीं पकड़ सकते लेकिन अपने साथ साथ उन्हें खुद को फॉलो कर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देना नहीं भूलते. बच्चे भी मां की हर सीख को बखूबी समझते हैं और कुछ ही समय में पारंगत हो कर स्वतंत्र हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ बतख मां का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने साथ उन सभी को तैरना सीखा रही हैं.

महिन्द्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिन्द्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मां के साथ पानी में तैरते बत्तखों का एक वीडियो शेयर किया. जिसपर कैप्शन दिया- भारत में, इसे TT कहा जाएगा. टिकट रहित यात्री. लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया इसे 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. आनंद महिन्द्रा सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं और एक से एक वीडियो शेयर कर उससे जुड़ी सीख और बेहतरीन फैक्ट्स को उजागर करना नहीं भूलते.

आप भी मिलिए ‘टिकटलेस ट्रैवेलर’ से

सोशल मीडिया पर उन बत्तखों का वीडिओ तेजी से वायरल हो रहा है जहां जहाँ एक मदर डग अपने ढेर सारे बच्चों को लेकर पानी में तैर रही है दरअसल वो अपने साथ साथ उन्हें पानी में तैराकी के हुनर सिखाने में जुटी हुई है. विडिओ की सबसे खास बात जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो ये है की जहाँ तमाम तक पानी में खुद से तैयार रहे हैं वही एक बत्तख का बच्चा मदर्ड की पीठ पर सवार होकर नदी में सैर का आनंद उठा रहा है. बस पिच पर सवार इसी बच्चे ने आनंद महिन्द्रा का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने बेहतरीन कैप्शन के साथ वीडियो को शेयर कर दिया जिससे बड़ी तादाद में लोगों ने पसंद किया और वीडियो से जुड़ी अपनी राय साझा की. आनंद महिन्द्रा ने इस वीडियो वाले डक को (टीटी) TT कहा यानी टिकटलेस ट्रैवलर.

In India, that would be called a TT. Ticketless traveler. pic.twitter.com/bNCQ42zO7W

— anand mahindra (@anandmahindra) September 8, 2022