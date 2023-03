When the hippo chasing Lions:जंगल में वही जीतता है जो ताकतवर होने के साथ समझदार भी होता है. आपने तमाम ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें शेर अन्‍य जानवरों को दौड़ाकर परेशान कर देता है. घात लगाकर उनपर हमले करता है. पर क्‍या कभी शेर को जान बचाकर भागते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाला पार कर रहे शेरों पर एक हिप्‍पो अटैक कर देता है. भागते-भागते उनकी जान निकल जाती है.

ट्विटर पर @WowTerrifying एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे तीन शेर एक नाले को पार कर रहे हैं. तभी वहां एक ह‍िप्‍पो आ जाता है. उसे लगता है कि शेर उस पर हमला कर देंगे. इससे पहले ही वह शेरों पर झपट पड़ता है. हिप्‍पो को अपनी ओर आता देख शेर भागने लगते हैं. काफी तेजी से दौड़ने लगते हैं. इसके बावजूद हिप्‍पो अटैक कर देता है. दो शेर तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं पर बेचारा एक शेर हिप्‍पो की चंगुल में आ जाता है. उसके जबड़े फंस जाता है. ऐसा लगता है कि अब तो खेल खत्‍म. पर शेर तो जंगल का राजा है. इतने भारी हिप्‍पो को भी झटकते हुए नाले से बाहर आ जाता है.

Terrifying speed! You can see why Hippo’s are so dangerous! 😱 pic.twitter.com/kTuuDi1UJK

