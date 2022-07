सड़क पर भरा पानी तो छोटी बहन को पीठ पर बैठाकर चलने लगा भाई, सोशल मीडिया पर खूब मिली सराहना

भाई-बहन का प्यार किसी परिचय या सबूत का मोहताज़ नहीं होता. ना ही उसे किसी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है. ये तो ऐसा गहरा बंधन होता है जिसे कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता. भाई बहनों में जो भी बड़ा होता है, वो अपने से छोटे की इस तरह केयर करता है जैसे एक मां करती है. इसीलिए हर किसी के पास बड़ा भाई-बहन ज़रूर होना चाहिए. ताकी वो इस एहसास को जी सके.

ट्विटर पर @TheFigen के शेयर वीडियो में बहन के लिए भाई का प्यार देखकर यूज़र्स ने लड़के को खूब प्यार और सराहना दी. सड़क पर फैले बाढ़ के पानी में बहन के पांव न भीगे, इसलिए भाई ने नंगे पैर होकर बहन को पीठ पर बैठाकर सड़क पार किया. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले. और 45 हज़ार से ज्यादा इस वीडियो को लाइक किया गया.

बहन के पांव गीले भी नहीं होने दिए और खुद नंगे पांव चला

बड़ा भाई ऐसा ही तो होता है. बहन कितनी भी लड़ाई और झगड़े कर ले. उससे हर सामान छीन कर अपना बना ले, लेकिन भाई न कभी उसे डांटता है न मारता है. बल्कि प्यार से ही समझाने की कोशिश करता है. फिर भी बात न बने तो फिर वो संतोष करके ही रह जाता है. लेकिन क्या मजाल है कि कोई उसकी बहन को कुछ भी कह सके. इस प्रवृत्ति का सीधा उदाहरण देखना है कि तो इस वीडियो को देख लीजिए जहां एक भाई अपनी बहन को पीठपर लादकर पानी में चल रहा है. स्कूल ड्रेस में दिखाई दे रहे बच्चों ने सड़क पर पानी भरा देखा तो भाई ने झट से अपने जूते सुरक्षित करने के लिए उसे उतार कर बैग में रख लिया. फिर बहन को पीठ पर बैठाया और उसे आइस्ते-आइस्ते सड़क के पार लेकर गया. वीडियो में बहन के प्रति भाई का प्यार देखकर सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया.

Brother always wants to protect his sister. ❤️pic.twitter.com/nam08NsOA5

— Figen (@TheFigen) July 12, 2022