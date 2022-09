कीड़े ने दिखाया कराटे तो बिल्ली की बज गई बैंड, नन्हे जीव ने सिखाया डर के आगे जीत का सबक!

सोशल मीडिया पर बिल्लियों से जुड़े वीडियोज देखना लोगों को खूब पसंद आता है. उनके नखरे और शरारतें लोगों को बेहद मजेदार लगती हैं. और हिम्मत के बारे में तो पूछिए ही मत. शेर की मौसी होने का खूब घमंड दिखाती है बिल्लियां. इसी वजह से किसी पर भी गुर्रा बैठती हैं वो. लेकिन इस बार बेचारी बिल्ली को ही डर से दूर खड़े होना पड़ा. वो भी एक छोटे से कीड़े से. जिसके अंदाज ने बिल्ली मौसी के होश उड़ा दिए.

Wildlife viral series में ट्विटर के @FredSchultz35 पर शेयर एक वीडियो में एक कीड़े ने शेर की मौसी को ऐसा मज़ा चखाया कि लोग दंग रह गए. कीड़ा आराम फरमा रही बिल्ली को परेशान करने पहुंचा, तो गुस्साई बिल्ली ने उठकर उस पर हमला करने की सोची, लेकिन उसका कराटे स्टाइल देखकर उसकी बैंड बज गई. 3.50 लाख से ज्यादा बार देखे गए वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं.

I’ve had about enough cat…this is about to get very real. pic.twitter.com/xU3osXVqVb

— Fred Schultz (@FredSchultz35) September 26, 2022