हममें से ज्यादातर लोग टोमेटो सॉस का इस्तेमाल करते हैं. खाने को चटपटा बनाने के लिए इस सॉस का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चों को भी केचअप काफी पसंद आता है. जबसे भारत में टमाटर के भाव सौ के पार गए हैं, लोग सॉस का ही इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. लेकिन काफी लंबे समय से सॉस से जुड़ी एक ऐसी बहस जारी है, जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है. वो है कि आखिर टोमेटो सॉस की बोतल को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं?

हाल ही में टोमेटो सॉस बनाने वाले कंपनी Heinz ने इस सवाल का जवाब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दिया. इसका जवाब जानने के बाद पता चला कि दस में से चार लोग हमेशा सॉस की बोतल गलत ढंग से रखते थे. काफी समय से इस सवाल पर बहस चलती आई है. कुछ एक मानना है कि सॉस को फ्रिज में रखना चाहिए तो कुछ का कहना है कि सॉस बाहर ही ठीक है. अब हम आपको बताते हैं कि सॉस बनाने वाली कंपनी का क्या कहना है?



ये है सही तरीका

अपने कई हजार फॉलोवर्स की दुविधा दूर करते हुए कंपनी ने ट्वीट किया. Heinz कंपनी के मुताबिक़, टोमेटो सॉस को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए. ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कंपनी ने लिखा- “FYI: Ketchup. goes. in. the. fridge!!!”इस ट्वीट ने देखते ही देखते चालीस लाख लोगों का ध्यान खींच लिया. एक ट्वीट से कंपनी ने कई सालों से चली आ रही बहस को सॉल्व कर दिया.

कई लोग दिखे असहमत

जैसे ही हेंज़ ने अपना ट्वीट किया, लोगों ने इसपर रिप्लाई करना शुरू किया. कई लोगों ने जहां रिप्लाई किया कि वो तो पहले से ही फ्रिज में सॉस की बोतल रखते थे. लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं, जो इस बात से असहमत दिखे. उन्होंने लिखा कि वो कभी भी फ्रिज में सॉस की बोतल नहीं रखते हैं. इसे हमेशा से बाहर ही रखा जाता है. एक शख्स ने सिर्फ रिप्लाई में ना लिखा जिसपर कंपनी ने उसे हड़काते हुए ए रिप्लाई किया. एक ने मजाक में लिखा कि वो तो सॉस को पॉकेट में लेजर घूमता है. क्या पता कब क्या खाने को मिल जाए जिसमें सॉस मिलाना पड़ जाए.

