कुछ ही सेकेंड्स में आपका IQ बता देगी तस्वीर, ज़रा गौर से देखिए सेंटर प्वाइंट !

Which Colour You See In Center : ऑप्टिकल एल्यूज़न (Viral Optical Illusion) हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी पैटर्न्स ही लोगों को उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली (Personality Test) वायरल (Viral Puzzle) हो रही है, जिसमें पैटर्न और कलर का खेल है.

इस एक तस्वीर में बने केंद्र बिंदु में न सिर्फ कोई रंग छिपा है, जो आपकी आंखों को पहचानना है, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी और बुद्धिमत्ता के बारे में भी काफी कुछ बयान कर देगी. तस्वीर के गौर से देखने पर इसके बीच में आपको जो रंग दिखाई देगा, वही तय करेगा कि आपका आईक्यू औसत है या फिर औसत से कहीं ज्यादा. आप भी ये टेस्ट लेकर ज़रूर देखिए.

तस्वीर के केंद्र में दिख रहा है कौन सा रंग?

यूं तो ये तस्वीर सफेद और काले रंग की है. तस्वीर में सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग की कुछ धारियां बनी हैं, जो एक सर्कल का निर्माण कर रही है. आपको इसी सर्कल के केंद्र बिंदु को ध्यान से देखना है. Minds Journal की ओर से जारी इस ऑप्टिकल एल्यूज़न के केंद्र में ध्यान से देखते हुए आपको जो रंग दिखाई देगा, वही तय करेगा कि आपका आईक्यू सामान्य है या फिर उससे कुछ अलग.

Minds Journal की ओर से जारी इस ऑप्टिकल एल्यूज़न के केंद्र में छिपा रंग आपकी शख्सियत बताएगा.

अगर दिखा नीला रंग

तस्वीर में ध्यान लगाने के बाद अगर आपको नीला रंग दिखाई देता है तो आप दिमाग के साफ और तेज़ इंसान हैं. आपको चीज़े जल्दी समझ आती हैं और आप आसानी से मुश्किल फैसले ले लेते हैं. आप बेहतरीन काम करते हैं और टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं. आप ईमानदार हैं और लोगों को आप पर भरोसा है. मुश्किल वक्त में लोग आपसे सुझाव और मदद मांगते हैं.

अगर दिखा लाल रंग

तस्वीर का केंद्र बिंदु देखने के बाद अगर आपको लाल रंग दिखाई देता है तो आपका इंटेलिजेंस लेवल सामान्य से ज्यादा है और आप अपने आपमें एक संस्था है. किसी भी दिक्कत को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं. माइंड जर्नल के मुताबिक आप स्वाभाविक तौर पर लीडर हैं और लोग बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी मदद लेते हैं.

