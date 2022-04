कौन सी सुगंध है दुनिया में ज्यादातर लोगों को पसंद ? न तो गुलाब और न ही है चंदन ...

Which Smell is World’s Favourite : हर किसी को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अलग-अलग चीज़ों या फूलों की सुगंध पसंद होती है. कोई गुलाब की महक पसंद करता है तो किसी की जान चंदन की सुगंध में बसती है, लेकिन इनमें से कोई गंध दुनिया में ज्यादातर लोगों को पसंद (Most Favourite Smell in the World) नहीं है. फिर आखिर कौन सी वो महक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है.

यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने 235 लोगों पर एक रिसर्च किया और उन्हें 10 अलग-अलग तरह की सुगंध दी गई. रिसर्च में शामिल किए 235 लोग 9 अलग-अलग कल्चर से आए हुए थे और उनके ज़रिये ये जानने की कोशिश की गई कि दुनिया में लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा सुगंध कौन सी है?

गु्लाब या लैवेंडर नहीं वनीला है फेवरेट

रिसर्च के लिए अमेरिका, मैक्सिको और थाईलैंड के शहरी इलाकों, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशियन और सेंट्रल अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के लोगों को शामिल किया गया था. रिसर्च का उद्देश्य उस गंध का पता लगाना था, जो दुनिया भर के लोगों को पसंद है. इन लोगों को गुलाब, लैवेंडर, मशरूम, मछली और कैमिकल्स सूंघने के लिए दिए गए. इनमें उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद वनीला की स्मेल की.

पहला नंबर- वनीला फ्लेवर

दूसरा नंबर – एथिल बुटायरेट यानि पाइनएप्पल और पीच जैसे फूलों की महक

तीसरा नंबर – लैवेंडर की महक

चौथा नंबर – मसाले की महक

पांचवा नंबर – गुलाब और फूलों की मिली-जुली गंध

जो दुर्गंध दुनिया में सभी लोगों को नापसंद है, वो पसीने से गीले हुए पैर की गंध है.

जूते वाले पैर की गंध सबसे खराब

इसके अलावा जो दुर्गंध दुनिया में सभी लोगों को नापसंद है, वो पसीने से गीले हुए पैर की गंध है. अक्सर हमें ये मोज़े में मिलती है. इसके अलावा लोगों को सड़ती हुई मछली और लहसुन की गंध भी सबसे ज्यादा नापसंद है. इतना ही नहीं दूध के खराब होने की गंध और ताज़ा बेलपेपर की गंध भी लोगों को पसंद नहीं है. वैसे इन चीज़ों की दुर्गंध ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती लेकिन लोगों को वनीला फ्लेवर खाने के अलावा सूंघने में भी फूलों से भी ज्यादा पसंद है, ये बिल्कुल अनोखी बात है.

