मां का पीछा करते-करते पहुंचा इतनी उंचाई पर, छोटी सी कोशिश में तेंदुए के बच्चे ने पार कर लिया पहाड़

मां के चरणों में जन्नत की तलाश सिर्फ इंसानों को ही नहीं मिलती. बेजुबान भी जन्नत की तलाश में मां की गोद पाकर ही संतुष्ट होते हैं. वो बेजुबान होते हैं लिहाज़ा उनकी हरकतें ही हमें वो समझा जाती हैं जो शायद हम जानते तो हैं मगर समझ नहीं पाते. कभी-कभी गौर करें तो एक तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है. तेंदुआ मां-बच्चे की एक तस्वीर ऐसी ही है.

वाइल्डलाइफ की खूबसूरत तस्वीरों (Beautiful pictures of wildlife) के ज़रिए अक्सर अच्छा संदेश देने की कोशिश करने वाले उड़ीसा के (Odisha) के IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पर एक और शानदार वीडियो शेयर किया जिसमें एक बेबी तेंदुआ मां तक पहुंचने के लिए उसका बच्चा बहुत उछल कूद करता है फिर आखिर में ऊंची पहाड़ी पर बैठी मां तक पहुंचकर ही दम लेता है.

कोशिश करता रहा और मिल गई जन्नत

मां के चरणों में जन्नत होती है ये हम इंसान तो जानते और मानते हैं मगर जानवर भी इस सत्य से ही भली भांति परिचित है ये भी देखने को मिला एक जंगल की तस्वीर में. जहां एक तेंदुआ मां मानो शांति की तलाश में शोर-शराबे से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर अकेले बैठकर आराम फरमा रही थी. इतने में उसका बच्चा भी खलते हुए वहां आ पहुंचा. मगर उस पहाड़ी की उंचाई छूने के लिए वो अभी बहुत छोटा था. फिर भी उसे हर हाल में मां के पास पहुंचना ही था लिहाज़ा बेबी लेपर्ड ने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा. आखिर में वो मां के चरणों में पहुंच कर ही माना. इसलिए तो कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना हो तो मां का अनुसरण करते रहिए. शिखर पर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे.

If you want to reach top of the world,

Just follow your mother & remain at her feet💕

Via life & Nature. pic.twitter.com/AazKrzvBOb

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 10, 2022