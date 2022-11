शार्क ने कर दिया मछुआरों के नाव पर हमला, बाल-बाल बची जान

ऑस्ट्रेलिया में एक मछली पकड़ने वाली नाव पर ग्रेट व्हाइट शार्क ने हमला कर दिया. खास बात ये है कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई. ऑनलाइन मछुआरे ट्रैपमैन बरमागुई द्वारा पोस्ट की गई ये तस्वीर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आइरे पेनिसुला के एक शहर पोर्ट लिंकन में ली गई थी. नाव पर टूना मछली पहले से थी. इसी दौरान शार्क ने इस पर हमला कर दिया.

सफेद शार्क दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पूरे तट पर पाई जाती है, लेकिन वे विशेष रूप से पोर्ट लिंकन के तट पर प्रचुर मात्रा में हैं. सितंबर से नवंबर तक ये ऑस्ट्रेलिया के समंदर में दिखते हैं.

Great White checking out my mates boat this morning off SEQ, find out where tonight @9NewsQueensland @9NewsGoldCoast pic.twitter.com/02rESaQBGR

— Luke Bradnam (@LukeBradnam) November 24, 2022