शहद हमें कई बीमार‍ियों से बचाता है. इसलीएि शुद्ध शहद की कीमत काफी ज्‍यादा होती है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मंहगे शहद की कीमत करीब 9 लाख रुपये प्रति किलो है. चौंकिए मत, यह ब‍िल्‍कुल सही है. दुनिया के सबसे महंगे शहद का नाम है ‘एलविश शहद’, जो तुर्की के काला सागर क्षेत्र में पैदा होने वाली एक दुर्लभ और महंगी किस्म की शहद है. अनूठे स्‍वाद की वजह से इसकी कीमत काफी ज्‍यादा है. आपको बता दें कि इसे दुनिया की सबसे शुद्ध शहद भी माना जाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको हैरान कर देगा.

ट्विटर पर @HowThingsWork_एकाउंट से इस वीडियो को पोस्‍ट किया गया है. कैप्‍शन में लिखा है कि आप देख सकते हैं कि शहद की कुछ किस्मों की कीमत इतनी अधिक क्यों है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्‍स मधुमक्खियों के बीच में घुसकर शहद निकालने की कोश‍िश कर रहा है. मधुमक्खियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है. उससे पूरी तरह से छाप रखा है. उसके शरीर का एक भी हिस्‍सा नहीं दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद वह मधुमक्खियों का छत्‍ता निकालकर अपनी टीम के पास भेज रहा है.

You can see why certain varieties of Honey cost so much. 😮 🐝 pic.twitter.com/JxlGccJo3v

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) August 6, 2023