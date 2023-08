चीन में नमक के लिए मारामारी, बोरी-बोरी खरीद रहे लोग, जापान के एक फैसले से दशहत

चीन में इन दिनों नमक के लिए मारामारी मची हुई है. सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बोरी-बोरी नमक खरीदकर ले जाते हुए दिख रहे हैं; कई जगह तो इसके लिए हाथापाई तक की नौबत आ गई. कुछ ही घंटों में मांग इतनी ज्‍यादा हो गई कि नमक की कीमतों में 300 फीसदी तक का इजाफा देखा गया. हालात यहां तक आ गई कि सरकार को हस्‍तक्षेप करना पड़ा और बकायदा बयान जारी कर बताना पड़ा कि इसकी वजह क्‍या है. लोगों को भी सरकार ने समझाया और न घबराने की सलाह दी. लेकिन आखि‍र ऐसा हुआ क्‍यों? आइए जानते हैं.

जापान गुरुवार को अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में स्टोर लगभग 2 हजार करोड़ लीटर जहरीला पानी प्रशांत महासागर में छोड़ने का ऐलान किया. जापान इस पानी का इस्‍तेमाल अपने न्‍यूक्‍ल‍ियन पॉवर प्‍लांट के रिएक्‍टर्स को ठंडा रखने के लिए करता था. चीन और दक्ष‍िण कोर‍िया को डर है कि इसमें रेडियोएक्‍ट‍िव विकिरण हो सकते हैं, जिससे रेडिएशन फैल सकता है. चूंक‍ि इसी समुद्र के पानी का इस्‍तेमाल करके चीन अपने यहां नमक बनाता है, इसल‍िए नमक को लेकर खतरा और बढ़ गया है. जैसे ही यह खबर लोगों को हुई, उन्‍हें नमक से रेडिएशन का खतरा नजर आने लगा. इस वजह से वे तुरंत नमक की बोरियां खरीदने बाजार पहुंच गए.

The Chinese are still hoarding salt like crazy.

Video from @Mydoglucky2 #China #salt #crazy pic.twitter.com/HdDY40QpvQ

— That is China (@That_isChina) August 26, 2023