बाघ क्यों नहीं करते हैं जंगल सफारी वाहन पर हमला, खूंखार जानवरों से कैसे बच जाते हैं लोग? जानिए वजह

जंगल शेर, बाघ, हाथी जैसे जानवरों का घर है. अगर हम रोमांचक अनुभव पाने के लिए उनके इलाके में जाते हैं तो कम से कम इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि हमें उनके हिसाब से रहना है. कई बार ऐसा देखा गया है कि जंगली जानवर अपने पास से गुजरने वाले लोगों पर हमले कर देते हैं. यहां तक क‍ि गंभीर रूप से घायल कर देते हैं. पर आपने बहुत कम सुना होगा कि जंगल सफारी के लिए गए लोगों पर शेर या किसी भी जानवर ने हमला कर दिया. कई अफ्रीकी देशों में वन्यजीव Safari पार्क हैं और वहां के वन्यजीवों के करीब जाने के लिए लोग खुली जीपों का उपयोग करते हैं. भारत में भी ऐसा ही होता है लेकिन, हमने शायद ही कभी किसी Safari वाहन में यात्रा कर रहे लोगों पर बाघ या तेंदुए के हमले के बारे में सुना हो. ऐसा क्यों है? वजह आपको हैरान कर देगी.

सोशल मीडिया और टीवी पर आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां चीता, तेंदुआ, शेर सफारी वाहन के बहुत करीब आ जाते हैं तब भी आक्रामक होते नहीं दिखते. यूट्यूब पर WildThing नाम के यूजर ने एक वीडियो के जरिए इसके बारे में जानकारी दी है. आप देख सकते हैं कि जंगल सफारी पर गए इन जीपों को बंद नहीं किया गया है. इन्‍हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यटकों को क्षेत्र के 360 डिग्री दृश्य मिलते हैं और सभी कोण से जानवरों को देख सकते हैं. इसमें दिख रहा कि टाइगर भी सफारी वाहन के पास से गुजर रहा है, उस पर एक शख्‍स भी बैठा हुआ है पर हमला नहीं करता .

Tiger 🐅 coming from Zone 3 to Zone 2 in Ranthamore . This morning jungle safari ine Ranthambore National Park pic.twitter.com/HOrEbK6cTB

— Ranthambhore (@ranthambhorpark) April 10, 2022