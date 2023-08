अगर क्रैश हो रहा है प्लेन, तो सिर झुकाकर बैठना क्यों है जरूरी? 'दुनिया के सबसे अनुभवी पायलट' ने बताया कारण

आज के वक्त में आप चाहे प्लेन से चलें या फिर ट्रेन से, हादसों का डर तो हर परिस्थिति में होता है. ऐसे मौकों पर आपकी सुरक्षा पूरी तरह से ट्रेन के ड्राइवर या फिर प्लेन के पायलट पर ही निर्भर करती है. पर कई बार अगर यात्री अपनी हिफाजत खुद से भी करने की कोशिश करे तो हादसों में जान बच सकती है. आपने विमानों के लिए अक्सर सुना होगा कि अगर प्लेन क्रैश (How to survive plane crash) होने वाला हो तो उसमें एक खास तरह से बैठने पर जान बचने के चांसेज़ बढ़ जाते हैं. पर इस पोजीशन (Why passengers asked to sit in brace position) में ही क्यों बैठने के लिए कहा जाता है, आखिर ये पोजीशन इतनी सुरक्षित कैसे है? हाल ही में दुनिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक ने इसके बारे में जानकारी दी है.

निक ईड्स बेहद तजुर्बेदार पायलट हैं और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं. (फोटो: Instagram/nick.eades)

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार विमान 747 के पायलट निक ईड्स (Nick Eades) को दुनिया का सबसे अनुभवी पायलट माना जाता है. हाल ही में उन्होंने लैडबाइबल वेबसाइट से बात करते हुए ब्रेस पोजीशन (Brace Position in airplane) के महत्व के बारे में बताया.

ब्रेस पोजीशन प्लेन क्रैश के दौरान अपनाई जाती है जिसमें यात्रियों को बैठना पड़ता है. (फोटो: Facebook/Advance Safety Solutions)

उन्होंने कहा- “इस पोजीशन के जरिए आप ये करने का प्रयास करते हैं कि तेज झटके में लोगों की गर्दन ना टूटे. आप बस शरीर को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो. आप सिर को अचानक हिलने से बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मौत ना हो पर गंभीर चोट लग सकती है.”

इस वजह से सिर झुकाकर यात्रियों को बैठाते हैं

वेंस हिल्डरमैन एक विमानन विशेषज्ञ, लेखक और AFuzion के सीईओ हैं. वो भी इस विचार का समर्थन करते हैं. उन्होंने डेली स्टार को बताया- “यदि प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव के कारण विमान के अचानक धीमा होने से उत्पन्न जी-फोर्स, यात्रियों की गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है, विशेष रूप से उन यात्रियों को, जिनके पास फ्लाइट क्रू के विपरीत डबल शोल्डर हार्नेस नहीं है. ब्रेस स्थिति चोटों या मृत्यु की संभावना को कम कर देती है.”

इस पोजीशन को लेकर फैलती है अफवाह

इस पोजीशन में यात्रियों को बैठाने से जुड़ी कई अफवाहें भी फैलती हैं. कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पोजीशन में इसलिए बैठाया जाता है जिससे यात्रियों की जान आसानी से निकल जाए और उन्हें ज्यादा दर्द ना मेहसूस हो, जबकि दूसरी ओर कहा जाता है कि इस पोजीशन में बैठाने से चेहरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है जिससे मरने के बाद लाश की शिनाख्त हो सके. निक ईड्स ने इन सारी ही अफवाहों को बेबुनियाद और बकवास बताया. उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ जान बचाने के लिए किया जाता है.

