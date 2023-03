नदियों में नहाना किसे अच्‍छा नहीं लगता. पर हम अक्‍सर देखते हैं कि पानी में एक गोल सा भंवर बन जाता है. ऐसा लगता है कि पानी कोई नीचे खींच रहा है. गोल सा एक गड्ढा बनता है, जिसमें से पानी काफी तेजी से नीचे जाने लगता है. घर पर हम सब सुनते आए हैं कि भंवर में फंसना मतलब मुश्किल में फंसना. आइए जानते हैं कि आख‍िर भंवर की यह कहानी है क्‍या… भंवर कैसे बनती है? इसकी साइंटिफ‍िकट वजह क्‍या है ?

नदियों या समंदर में जब पानी काफी तेज बहता है तो अक्‍सर बीच में कम दबाव का एक क्षेत्र उत्‍पन्‍न हो जाता है. यह पानी को गोल गोल घुमाकर गहराई की तरफ ले जाता है. ऐसे में पानी के गोल घूमने की जगह रिक्त रह जाती है किंतु पानी का बहाव नीचे की तरफ तेजी से निरंतर चलता रहता है. गोल गोल घूमने के कारण बनी खाली जगह भंवर कहलाती है. ज्‍यादातर समय जब हवा तेज चलती है तो ऐसी स्थित‍ि पैदा होती है. यह बहुत तेजी से घूमता है और वहां मौजूद वस्‍तुओं को अपने केंद्र में खींच लेता है. अधिकांश भंवर अधिक शक्तिशाली नहीं होते पर कुछ तो इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े-बड़े जहाजों तक को डुबो देते हैं.

