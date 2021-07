Husband की मौत के 6 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई महिला, कैसे हुआ ये चमत्कार? जानिए पूरा मामला

पति की मौत से बेहद दुखी महिला 14 महीने के बाद (Woman got pregnant after husband's death) एक बच्चे की मां बन गई. महिला के पति की मौत फरवरी के महीने में हुई थी, जबकि उसे 6 महीने बाद अगस्त में पता चला कि वो प्रेगनेंट (Widow woman got pregnant) है. खास बात तो ये है कि ये बच्चा भी उसके ही पति का था. अब 8 हफ्ते के हो चुके अपने बेटे को वो अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा बताती हैं.Sarah Shellenberger नाम की 40 साल की महिला की ज़िंदगी में ये चमत्कार जब हुआ तो उसे लगा मानो भगवान ने खुद ही उसके आंसू पोछ दिए हैं. बेटे का नाम Hayes है और वो अपने मां के दर्द की दवा बनकर इस दुनिया में आया है. सराह अब चाहती हैं वो एक बार फिर अपने मरे हुए पति के दूसरे बच्चे की भी मां बनें. अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे संभव होगा? तो इसका जवाब है विज्ञान के पास.Sarah Shellenberger और उनके पति Scott साइंस प्रोफेसर थे. Southern Nazarene University में पढ़ते हुए ही दोनों की मुलाकात हुई थी. साल 2017 में डेटिंग के बाद साल 2018 के सितंबर महीने में उन्होंने शादी कर ली. वे जल्दी ही अपना परिवार बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे होने में परेशानियां आ रही थीं. जब उन्हें लगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा तो उन्होंने IVF के ज़रिये बच्चे पैदा करने का फैसला किया. उन्होंने Barbados Fertility Center में Scott के स्पर्म्स फ्रीज कराए. उन्हें इनके ज़रिये दो भ्रूण होने की जानकारी मिली. फरवरी में इसी प्रोसेस के तरह सराह अपने एग्स भी फ्रीज़ कराने गई हुई थीं, तभी उन्हें अपने पति की मौत की खबर मिली. उन्हें हार्ट अटैक हुआ था.पति की मौत के करीब 1 हफ्ते बाद फर्टिलिटी क्लीनिक (Fertility clinic) की ओर से उन्हें फोन आया कि उनके पास फोन आया कि उनके पति के ज़रिये एक और स्वस्थ भ्रूण क्लीनिक में मौजूद है. सराह वहां एंब्रायो ट्रांसफर (Embryo Transfer) के लिए पहुंचीं और इसके एक हफ्ते बाद ही उन्हें पता चला कि वे प्रेगनेंट हैं. इस बात को लेकर सराह काफी उत्साहित भी थीं और डरी हुई भी. क्योंकि उन्हें ये अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने का अंतिम मौका नज़र आ रहा था. आखिरकार 3 मई को उन्होंने HAYES के तौर पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. जब सराह ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की तो दुनिया भर से लोग उनके सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने सराह के लिए प्रार्थना की. अब सराह चाहती हैं कि उनके पति के फ्रीज़ स्पर्म्स क ज़रिये वे एक बार फिर मां बनें.