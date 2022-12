'पति की मौत पर महिला ने मनाई खुशी', सोशल मीडिया पर पोस्ट देख दंग रह गए लोग!

Wife Celebrated Husband’s Loss: जब भी किसी की मौत होती है, तो उसके परिवार के लोग इस पर दुखी होते हैं. कई-कई सालों तक लोग इस कष्ट में रहते हैं कि उनका अपना कोई उनसे बिछड़कर चला गया. ऐसे में अगर कोई मौत को दुख के बजाय उत्सव मानने की बात करे, तो ये लोगों के लिए थोड़ा अजीब हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक बिजनेसमैन की मौत के बाद उनकी पत्नी ने अपने पति की इस दुनिया से विदाई को दुख के बजाय खुशी की बात कहा ताकि उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जा सके.

विक्रम किर्लोस्कर (Vikram Kirloskar) नाम के बिजनेसमैन की मौत के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने ट्विटर पर अपने पति की याद में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने अपने पति की मौत को दुख की बात नहीं बल्कि सेलिब्रेशन कहा है. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर की मौत 64 साल की उम्र में नवंबर में हो गई थी. जिसके बाद उनकी पत्नी ने उनके लिए एक प्रशंसा भाषण लिखा, जो चर्चा में है.

‘पति की मौत का सेलिब्रेशन’

विक्रम किर्लोस्कर (Vikram Kirloskar) की पत्नी गीतांजलि ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रशंसा भाषण लिखते हुए अपने पति की मौत को दुख का क्षण नहीं बनाते हुए इसे खुशियों और सकारात्मकता से जोड़ा है. उन्होंने इसमें लिखा है- ‘मैंने अपने पति के लिए रोना छोड़ दिया है. मैं उन्हें दुख और नकारात्मकता से नहीं याद करना चाहती हूं, वरना वो स्वर्ग में रहकर खुश नहीं होंगे. दर्द गहरा है लेकिन कोई भी दर्द सेलिब्रेशन से राहत पा सकते हैं.’ उनके इस लेख का स्क्रीनशॉट

@PrakashMallya नाम के यूज़र ने शेयर किया है, जिसे देखने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है.

Beautifully written eulogy. Makes one reflect on the mark we leave on others that lasts way beyond our lifetime. pic.twitter.com/cTTPy2LEKl

