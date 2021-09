Boss को दुखी बीवी ने लिखा खत, प्लीज खोल दो ऑफिस, पति मांगता है दिनभर चाय-खाना

जबसे कोरोना (Corona) शुरू हुआ है, तबसे लोगों को कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं. पहले जहां लोग घर पर समय बिताने के लिए ऑफिस में बहानेबाजी करते थे, वहीं अब बीते करीब दो साल से वर्क फ्रोम होम (Work From Home) चल रहा है. इस वजह से लोग घर के अंदर ही बंद हैं. शुरुआत में लोगों को लगा था कि वर्क फ्रॉम होम बस कुछ दिनों के लिए है. लेकिन इसके बाद ये साल से दो साल में बदल गया. हालांकि, दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई कपल के बीच लड़ाइयों के केसेस भी देखने को मिले.

एक रिसर्च में सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान दो चीजें हुई. पहला तो जनसंख्या विस्फोट. इसकी वजह बनी लॉकडाउन में कपल का ज्यादा समय साथ रहना. और दूसरा था कपल्स में तलाक के मामलों में बढ़त. ऐसा ज्यादा समय साथ रहने की वजह से हो रहा है. इसी बीच अब सोशल मीडिया पर हर्ष गोयंका को एक महिला ने मैसेज किया. महिला ने अपने पति के बॉस को रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि जल्द ही ऑफिस खोल दें. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपने पति से तलाक लेना पड़ जाएगा.



अपने खत में महिला ने लिखा कि उसका पति मनोज उनकी कंपनी में काम करता है. उसने हर्ष गोयंका से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि अब वर्क फ्रॉम को खत्म कर ऑफिस खोल दीजिये. मेरे पति को दोनों वैक्सीन पड़ चुकी है. महिला ने आगे लिखा कि अगर अब वर्क फ्रॉम खत्म नहीं हुआ तो उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी. वो दिन में 10 बार कॉफ़ी पीने के लिए मांगता है. इसके अलावा वो हर कमरे में बैठकर काम करने लगता है और कमरे की हालत खराब कर देता है. इसके अलावा वो दिन भर खाना मांगते रहता है. यहां तक कि वो काम करते हुए सो भी जाता है. मेरे पहले से दो बच्चे हैं. ऐसे में ऑफिस खोलकर थोड़ा आराम दे दें.

Don’t know how to respond to her….😀 pic.twitter.com/SuLFKzbCXy

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 9, 2021