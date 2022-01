अपने ही पति को बीवी ने ऑनलाइन बेच डाला ! विज्ञापन में लिखीं बेहद दिलचस्प बातें ...

पति-पत्नी के बीच नोंकझोंक तो चलती ही रहती है. अब दो अलग-अलग लोग हैं, तो उनकी तमाम आदतें एक-दूसरे से जुदा होती हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि कोई अपने पति से बदला लेने के लिए उसे ऑनलाइन नीलाम (Wife listed husband for sale) कर दे ! न्यूज़ीलैंड (New Zealand News) की एक पत्नी ने ऐसा ही किया है. उसने बाकायदा एक विज्ञापन बनाकर अपने पति को सेलिंग प्रोफाइल तैयार की और उसे ट्रेडिंग साइट पर डाल दिया.

लिंडा मैकएलिस्टर ( Linda McAliser) नाम की महिला ने अपने पति की जब-तब घूमने की आदत से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया, जिसकी उसे सपने में भी कल्पना नहीं होगी. पति घर में नहीं था और बीवी ने उसे बेचने का पूरा इंतज़ाम कर डाला. उसका लंबा-चौड़ा प्रोफाइल बनाया और एक पिक्चर के साथ उसे ‘Used Condition’ का टैग लगाकर सेल के लिए डाल दिया.

बीवी-बच्चे छोड़कर घूमने निकला था पति

लिंडा मैकएलिस्टर ( Linda McAliser) ने अपने पति जॉन मैकएलिस्टर (John McAlister) के साथ ऐसा इसलिए किया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही थीं और उन्हें मिलकर संभालने के बजाय जॉन घर से बाहर घूम रहा था. Stuff से बातचीत करते हुए लिंडा ने बताया कि जॉन को घूमने-फिरना काफी पसंद है, लेकिन बच्चों की छुट्टियों में उसकी मदद करने के बजाय वो बिना बताए घर से निकल गया. साल 2019 में इस कपल की शादी हुई है और उनके दो बेटे हैं. आयरिश मूल के उनके पति काफी मज़ाकिया हैं और उन्हें अपनी पत्नी का ये विज्ञापन भी काफी मज़ेदार लगा और वे इस पर खूब हंसे.

पत्नी ने पति की खासियत के तौर पर जो-जो चीजें लिखी हैं, उसे पढ़कर कोई भी उसके ह्यूमर सेंस का कायल हो जाएगा.

विज्ञापन में बताईं ‘Product’ की खासियत

लिंडा के विज्ञापन में जॉन को Trade Me पर ‘Husband for Sale’ के तहत लिस्ट किया गया है. बताया गया है कि वो 6 फीट 1 इंच लंबे हैं और उम्र 37 साल है. पेशे से वे फार्मर हैं. पहले उनके कई मालिक रह चुके हैं और अच्छी तरह खिलाए-पिलाए जाने के बाद वो ईमानदार साबित हुए हैं. उनकी कंडीशन इस्तेमाल की हुई बताई गई है. ये भी कहा गया है कि अगर कोई उन्हें खरीदता है तो फ्री शिपिंग भी दी जाएगी. उनके इस विज्ञापन के जवाब में उन्हें 12 बिड्स भी हासिल हुई थीं, हालांकि तब तक Trade Me की ओर से ये विज्ञापन साइट से हटा दिया गया. कुछ लोगों ने उन्हें इसके जवाब में मैसेज भी भेजे, जिनका लिंडा ने काफी रोचक जवाब दिया.

Tags: Advertisement Controversy, Online Sale, Viral news