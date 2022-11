महिला के पहले से हैं 5 पति, फिर लड़ा रही थी छठें आदमी से इश्क! अपने आपमें है चलता-फिरता स्कैम ...

Wife of 5 Men Fell In Love With Another Man: शादी एक बार होती है और उसी को संभालना लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित होता है. हालांकि आप दुनिया में फिर भी ऐसे कई लोगों के बारे में सुनते हैं, जो कई-कई शादियां एक साथ कर लेते हैं. किसी की 8-9 पत्नियां होती हैं, तो कोई ज़िंदगी में 80 बार शादी कर चुका होता है. आज हम आपको इन सबसे अलग एक कहानी सुनाएंगे, जिसमें एक महिला ने एक के बाद एक पुरुषों को शादी कर-करके छोड़ दिया.

हम जिस समाज में रहते हैं, वहां शादी जन्म-जन्म का रिश्ता माना जाता है. एक बार ये बंधन जुड़ जाए तो इंसान हर कोशिश करता है कि ये टूटे नहीं. हालांकि जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उसके पहले से ही 5 पति थे, जिनसे उसने कभी भी तलाक नहीं लिया और फिर वो ऐसे 6ठें आदमी के प्यार में पड़ गई, जो उसे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मिला था. इश्कबाज़ महिला की ये कहानी बेहद दिलचस्प है.

कपड़ों की तरह बदलती गई पति

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 43 साल की एमिली ने पहली शादी 18 साल की उम्र में साल 1996 में पॉल रिग्बी से की थी. ये 3 महीने तक चली और फिर उसने 3 साल बाद शॉन कनिंघम से शादी की. जल्दी ही अपने दोस्त साइमन थोरपे के लिए दूसरे पति को भी छोड़ दिया और थोरपे से सगाई कर ली. इसके बाद उसने क्रिस बैरेट और जेम्स मैथ्यूज़ से भी शादी की. मैथ्यू को जैसे ही पता चला कि वो उसे धोखा देकर उसके ही दोस्त के साथ रह रही है, उसने पुलिस से उसकी शिकायत की और एमिली को 6 महीने की जेल हुई. हालांकि जेल से बाहर आते ही उसने पांचवीं बार एशले बेकर से शादी कर ली.

5 पतियों के बाद छठें शख्स को फंसाया

एमिली के इस कांड की पोल तब खुली, जब उसकी मुलाकात वेन नाम के शख्स से हॉस्पिटल में हुई. वेन को एमिली पसंद आई और 5 पतियों वाली बात के बाद भी वो उसका साथ देने को तैयार रहा. 18 महीने तक ये रिश्ता चला और एमिली, वेन के साथ ही रहती थी. वेन ने बताया कि एमिली को उसने चीट करते हुए पकड़ा था और उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल दिया. दिलचस्प बात ये है कि एमिली ने 5 शादियां की और कभी भी किसी पति को तलाक नहीं दिया. उसे साल 2004 और साल 2009 में इसी मामले में सज़ा भी हो चुकी है.

