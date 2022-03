पत्तागोभी की अनोखी ट्रिक से 10 मिनट में आ जाएगी नींद! पति पर हर रात ट्राई करती है पत्नी

आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आ गई है. इसमें अनिंद्रा भी शामिल है. लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि नींद आने के लिए उन्हें कई तरह की थेरेपी से लेकर दवाइयों का भी सेवन करना पड़ जाता है. लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला ने नींद ना आने वाले लोगों को एक अनोखी ट्रिक बताई है, इस ट्रिक के बाद आपको मात्र 10 मिनट में नींद (How To Sleep In 10 Minutes) आ जाएगी. इस ट्रिक में ना किसी दवा का इस्तेमाल किया गया है ना किसी हर्ब का. इसमें इस्तेमाल किया गया पत्तागोभी.

जी हां, आज तक आपने पत्तागोभी की सब्जी खाई होगी. विदेशों में पत्तागोभी को लेटस भी कहा जाता है. इसे वहां सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. वहीं भारत में तो इससे पकौड़े भी तल लिए जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक महिला ने पत्तागोभी का ऐसा सूप बनाया जिसके जरिये वो किसी को भी दस मिनट में सुला देने का दावा करती है. महिला ने बताया कि ये वेजिटेलबल ड्रिंक वाकई काम करता है और इसका टेस्ट गर्म पानी में डाले हर्ब की तरह है.

ऑनलाइन रिसर्च कर बनाई ड्रिंक

अमेरिका में रहने वाली 30 साल की एक महिला एक अच्छे की मां भी है. उसने बताया कि ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च के बाद उसने पाया कि पत्तागोभी में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो नींद की क्वालिटी बढ़ा देते हैं. इसलिए उसने अपने पति के लिए इस ड्रिंक को बनाने का फैसला किया. उसके पति को काफी समय से अनिंद्रा की समस्या थी. महिला ने ड्रिंक की रेसिपी बनाकर लोगों के साथ शेयर की. उसने दिखाया कि कैसे झट से इस ड्रिंक के जरिये किसी को सुलाया जा सकता है?

सिर्फ पति को ही पिलाती है ड्रिंक

हालांकि, महिला खुद इस ड्रिंक का सेवन नहीं करती. उसने बताया कि अगर वो और उसके पति को साथ नींद आ गई तो उनकी छोटी सी बेटी का ख्याल कौन रखेगा. इस वजह से सिरग वो अपने पति को ही इस ड्रिंक को पीने के लिए देती है. इस ड्रिंक को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. एक कप में खौलता हुआ पानी डालें. उसमें लेटस के कुछ पत्ते डाल दें. अब इसे ढंक दे. कुछ देर के बाद पत्ते हटाए और इसे पी जाएं. इसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है. लोगों को ये ट्रिक काफी पसंद आ रही है.