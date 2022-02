अनाथ सुअर के बच्चे को कुत्ते ने दिया मां का प्यार, अब खुद को समझता है डॉग !

मां से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता और ममता से बड़ा कोई धर्म नहीं. ये बात सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी लागू होती है, तभी तो जंगली सुअर का बच्चा लेब्राडॉर (Labrador gives wild boar love like mother ) के साथ पलने के बाद उसे ही अपनी मां समझता है. सुअर बड़ा हो जाने के बाद भी खुद को कुत्ता (Wild Boar Thinks Herself Dog ) समझता है और वैसी ही हरकतें करता है.

श्रीलंका में रहने वाले एक कपल डोरा वेई (Dora Wei) और नुआन हेमचंद्रन्द (Nuwan Hemachandraand) ने श्रीलंका के जंगलों में कैंप करके वक्त एक छोटे से जंगली सुअर के बच्चे को देखा और उसे घर ले आए. उनके पास पहले से ही बिउ बिउ नाम की एक लेब्राडॉर थी. बच्चे को देखकर कुत्ते ने भी किसी मां की तरह की उसका ख्याल रखा और अब सुअर का बच्चा उसे ही अपनी मां समझता है.

कुत्तों की संगत में रहा Wild Boar

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल की डोरा और 32 साल के नुआन ने श्रीलंका में 3 दिन कैंपिंग के बाद छोटे वाइल्ड बोर के बच्चे को अपने घर के बाहर देखा. जानवरों के प्रेमी कपल ने इस नवजात पिग का नाम येज़ू रखा और उसे घर में पाल लिया. उन्होंने इंटरनेट से पिग पालने के बारे में पढ़ा और उसे पालने लगे. उनके घर में पहले से मौजूद लेब्राडॉर बिउ बिउ ने येज़ू को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे खाना, चलना और खेलना सिखाने लगी. ज्यादातर वक्त कुत्ते के साथ बिताने की वजह से येज़ू बड़े होकर खुद को कुत्ता ही समझने लगी है. डोरा और नुआन ने पहले बेबी पिग को हिरन का बच्चा समझ लिया था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वो एक पिग है.

4 डॉग्स के साथ रहता है पिग

डोरा और नुआन के घर में पहले से ही 4 डॉग्स हैं और येज़ू भी उनके साथ रहता है. डोरा बताती हैं कि कुछ हफ्तों तक उसकी लगातार देखभाल करनी पड़ी लेकिन बाद में वो संभल गया. पिग होने की वजह से उसका वज़न तेज़ी से बढ़ा और अब वो 58 किलोग्राम का भारी-भरकम पेट बन चुका है. उसे बिउ बिउ नाम की लेब्राडॉर से खास तौर पर लगाव हो गया और कुत्तों के बीच रहकर अब उनकी आदतें बिल्कुल उनके जैसी ही हो चुकी हैं. डोरा बताती हैं कि येज़ू काफी अनुशासित जानवर है और उन्हें उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती.