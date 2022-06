इलाज के लिए अलग हुए 2 बेबी चिंपांजी ने एक-दूसरे को देखते ही यूं लगाया गले, भाइयों का प्यार देख भर आएगा दिल

जानवर भी अपने करीबियों और गहरे रिश्तों से बिछड़कर वैसे ही दुखी हो जाते हैं जैसे हम और आप. उन्हें भी अपने लोगों के बीच रहना, उनका प्यार-दुलार और साथ बेइंतहा पसंद होता है. तभी तो बिछड़ने के बाद दोबारा मिलने पर वो ऐसा प्यार बरसाते हैं मानों अब कभी बिछड़ने नहीं देंगे. जानवर भी अपने रिश्तों को कितना मान देते हैं, उनके दिल में एक दूसरे के ले कितना प्यार होता है ये देखने को दो बेबी चिंपैंजी का वीडियो देखकर.

वाइल्डलाइफ सिरीज़ में आपके लिए भावुक कर देने वाले वीडियो लेकर आए हैं हम. @buitengebieden के ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो में 2 चिंपैजी भाइयों का जबरदस्त प्यार देखने को मिला. दो बेबी चिंपैंजी को इलाज के लिए एक-दूसरे से अलग किया था. जहां बिछड़ने का उन्हें इतना गम था कि दोबारा मिलते ही दौड़कर एकदूसरे को गले लगा लिया. दिल को छू लेने वाले वीडियो को अब तक 4 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

इलाज के लिए अलग हुए दोनों चिंपैंजी दोबारा मिलते ही भावुक हो गए

वीडियो में दिख रहे दोनों छोटे चिंपैजी एकदूसरे के भाई हैं. एकदूसरे को काफी दिन बाद देख दोनों भावुक हो गए. तभी तो ऐसे गले मिले, मानों कलेजा निकाल कर रख दें. दोनों को गले मिलते, दुलारते, चूमते जिसने भी देखा उसका दिल भर आया. फिर ये सोचकर मन और दुखी हो जाता की अलग होकर इनदोनों के दिल पर क्या बीती होगी? लेकिन इनके अलग होने को पीछे मंशा गलत नहीं बल्कि इनकी मदद करना था. दोनों बेबी चिंपैंजी को कैद से मुक्त कराया गया था, जहां इनकी हालत अच्छी नहीं थी. लिहाज़ा सबसे पहले ज़रूरी था इनके स्वास्थ्य को बेहतर स्थिति में लाना. इसीलिए दोनों को अलग-अलग रखकर पहले इनका मेडिकल ट्रिटमेंट किया गया. और जब लगा कि ये पहले से बेहतर हैं. तो इनकी मुलाकात करवाई गई. जिसके बाद देखते ही दोनों दौड़कर ऐसे चिपक गए जैसे बरसों बाद मिले हों.

Rescued from captivity, these two brothers were separated for treatment in two different locations.

After they recovered, they were reunited.. pic.twitter.com/YalimIdIkp

— Buitengebieden (@buitengebieden) June 4, 2022