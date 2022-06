Video : गुस्साई चिड़ियों का सांप से बदला, चोंच मार-मारकर फोड़ दीं दोनों आंखें !

Birds Revenge to Snake Video : यूं तो जंगल (Wildlife Viral Video) का नियम यही है कि जो ताकतवर है, उसकी चलती है और जो कमज़ोर है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाती है. हर जानवर अपनी फूड चेन के तहत किसी न किसी छोटे जानवर के लिए खतरा बना रहता है. हालांकि कई बार ये छोटे जानवर अगर एक साथ हो जाते हैं तो बड़े जानवर की भी हालत खस्ता कर देते हैं. मसलन शेर को मगरमच्छ और लकड़बग्घे भी हरा सकते हैं तो सांप के लिए चिड़ियों का झुंड (Angry Birds Gang Up To Attack Snake) भी जानलेवा हो सकता है.

Wildlife Series के तहत हम आपको आज जंगल की ऐसी घटना का वीडियो दिखाएंगे. इस घटना को Latest Sighting नाम के YouTube चैनल पर शेयर किया गया है और ये प्रीटोरिया के डायनोकेंग गेम रिज़र्व में शूट किया गया वीडियो है. आमतौर पर आपने सांप को चिड़ियों के घोसले से अंडे चुराकर खाने की घटना सुनी होगी और इसके वीडियो भी देखे होंगे लेकिन आज आप गुस्साई चिड़ियों का बेरहम बदला भी देख लीजिए.

चिड़ियों ने फोड़ दीं सांप की आंखें

वीडियो में आप एक सांप को तेज़-तर्रार चिड़ियों के झुंड के बीच फंसा हुआ देख सकते हैं. सांप को चिड़ियों ने हर तरफ से घेर रखा है और बारी-बारी से उस पर हमला कर रही हैं. उनका हमला इतना ज्यादा सामंजस्यपूर्ण है कि सांप को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. वो चिड़ियों पर अटैक की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा. चोंच मार-मारकर उन्होंने सांप की हालत खराब कर रखी है. वीडियो को 37 साल के पर्यावरण सलाहकार कीथ रेने और उनकी पत्नी ट्रैसी ने शूट किया है. उन्होंने Latest Sighting से बात करते हुए बताया कि सांप की उम्र कम थी और हमले में उसकी दोनों आखें चली गईं.

24 लाख लोगों ने देखा वीडियो

आमतौर पर चील और बाज़ को सांप पर ऐसा हमला करते हुए देखा जाता है, लेकिन चिड़ियों के झुंड का ऐसा करना अनोखा था. यही वजह है कि ये वीडियो खूब वायरल हुआ और इसे 2.4 मिलियन यानि 24 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है. इसे 18 हज़ार लोगों ने लाइक भी किया है और अपने कमेंट्स भी दिए हैं. ज्यादातर लोगों ने कमेंट में लिखा कि चिड़ियों का ऐसा बदला उन्होंने नहीं देखा था तो कुछ लोगों ने बताया कि अफ्रीका में सांप और कौओं की ऐसी लड़ाई आम बात है. इस दौरान वे काफी शोर मचाते हैं.

