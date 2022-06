10-10 कुत्तों पर भारी पड़ी बिल्ली, अकेली देख एक साथ टूट पड़े कई डॉग्स फिर भी टस से मस नहीं हुई

किसी को कमज़ोर साबित करने के लिए अक्सर कहते सुना होगा कि ‘वो तो बिल्ली बन जाता है’ लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली को असली मुश्किलों से बचकर भागते देखा है क्या? शायद नहीं. जो लोग छोटी सी बिल्ली को देख उसे बेहद कमज़ोर और डरपोक समझते हैं उनके लिए ये याद करना ज़रूरी है कि वो शेर की मौसी है. और शेरदिल भी जिसे उसने साबित कर दिया.

Wildlife Series में एक बहादुर बिल्ली को देखिए, जो एक साथ कई कुत्तों का डटकर मुकाबला करने को तैयार दिखी. @naturecampanion के ट्विटर पेज़ पर शेयर वीडियो में एक गली में बिल्ली को अकेला देख गली के सारे कुत्ते एक साथ उसपर टूट पड़े, लेकिन बिल्ली ने भी बता दिया कि वो शेर की मौसी है. उसे बिना डरे डटकर खड़ी देख कुत्तों की हिम्मत जवाब दे गई. वीडियो को करीब 3 लाख व्यूज़ मिले.

बिल्ली की हिम्मत देख कुत्ते भी पीछे करने लगे पैर

वीडियो किसी मोहल्ले की गली का लग रहा था, जहां एक बिल्ली को देखते ही पूरे मोहल्ले के करीब 10-15 कुत्ते एक साथ इकट्ठा हो गए और भौंक-भौंक कर बिल्ली का विरोधकर उसे डराने की कोशिश की. उन कुत्तों को लगा होगा कि अकेली बिल्ली उन्हें देखकर डरकर भाग जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. बल्कि अकेले होकर भी उनका सामना करती रही. और उसका हौसला देख कुत्तों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके करीब जा सकें. उसने कुत्तों को अच्छे से बता दिया कि वो शेर की मौसी है. यूं डरकर नहीं भागने वाली. जिसके बाद तो कुत्तों के पैर ही पीछे होने लग गए.

This is why I love cats so much!

They are so elegant and so brave! ❤️pic.twitter.com/LIkC7o5CiV

— Nature Campanion (@naturecampanion) June 4, 2022