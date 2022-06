Video : कुछ यूं मिला बिछड़े हुए दो हंसों का जोड़ा, दिल जीत लेगा प्यारा सा वीडियो

Swans Reunited Video : कुदरत ने इंसानों को अगर समाज में रहने के लायक बुद्धि और विवेक दिया है, तो जानवरों की भी अपनी प्रवृत्तियां दी हैं. कुछ जानवर स्वभाव से ही जंगली होते हैं तो कुछ जानवरों (Wildlife Viral Video) का दिल बेहद प्यारा और कोमल होता है. ऐसे ही पक्षियों (Swans Reunion Video) में से एक है हंस. हंसों को एक-दूसरे से इतना प्यार होता है कि वो दूर रहने से दुखी हो जाते हैं और जब वे दोबारा मिलते हैं तो ये नज़ारा देखने लायक होता है.

हंसों के मेल का ऐसा ही एक खूबसूरत का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर इस वक्त लोगों का ढेर सारा प्यार बटोर रहा है. आपने अगर हंसों के प्यार के सिर्फ किस्से ही सुने हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके दिल में अलग जगह बना लेगा. इस हंसों का रंग जितना ही बेदाग सफेद और कोरा है, उनका दिल उतना ही कोमल. वीडियो पर लोग भरपूर प्यार लुटा रहे हैं.

कुछ यूं प्यार से मिले हंस ….

वायरल हो रहा वीडियो किसी पार्क का है. यहां एक शख्स हंस को बैग में लेकर आता है. तालाब से पास पहुंचने के बाद वो हंस को बड़े ही आराम से बैग से निकाल देता है और वो हंस पानी में तैरकर सीधा अपने उस जोड़े के पास जाता है, जिसके साथ वो रहा करता था. इसके बाद दोनों इस तरह से एक-दूसरे से गले मिलते हैं और प्यार करते हैं कि देखकर आपको ये बिल्कुल इंसानों जैसे लगेंगे. वीडियो दिल को छू लेने वाला है और लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है.

Lovers reunite after one returns from treatment 💕

VC:Marianne pic.twitter.com/dD7uBqB0g9

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 9, 2022