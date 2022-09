हाथी के बच्चे ने लिया जन्म तो देखभाल करने आईं मौसियां, वायरल हुआ प्यारा सा Video

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर यूं तो रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो सबसे अलग लगते हैं. खासतौर पर जंगलों और जंगली जानवरों (Elephant Gives Birth to Calf Video) से जुड़े हुए वीडियो होते हैं, जिन्हें लोगों का खूब प्यार मिलता है क्योंकि इनमें हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनसे हम रूबरू नहीं हैं.

एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो एक हथिनी के बच्चे को जन्म देने का है. हथिनी जैसे ही बच्चे को जन्म देती हैं, उसे आसपास से आकर दूसरी हथिनियां (Elephants Protect Newborn Calf) आकर उसे घेर लेती हैं. ये वीडियो बिल्कुल इंसानी बस्तियों में दिखाई देने वाले सीन जैसा है. वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि ये जानवरों में भी इंसानों की तरह ही बच्चों के लिए सुरक्षा और प्यार की भावना दिखाने वाला है.

हथिनी के बच्चे की सुरक्षा में पहुंचा झुंड

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हाथिनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है. वो जैसे ही बच्चे को जन्म देकर उसके पास पहुंचती है, उसके पास हथिनियों का एक पूरा झुंड पहुंच जाता है. वे मानो उसके पास आकर बच्चे को देखती हैं और सभी मिलकर उसके पास आती हैं और सुरक्षा में आसपास घेरा बना लेती हैं. इन्हें देखकर आपको बिल्कुल अपने घरों की याद आ जाएगी, जहां बच्चे के जन्म में सभी रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है. वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Elephant gives birth in the Masai Mara reserve in Kenya pic.twitter.com/kkmiJwEbii — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 24, 2022

लोगों को खूब पसंद आया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Garbiele Corno नाम के यूज़र ने अपने अकाउंट से शेयर किया है और बताया है कि ये वीडियो केन्या के मसाई मारा रिज़र्व का है, जहां हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया. वीडियो को अब तक 7 मिलियन यानि 70 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. इस पर कमेंट करते हुए लोगों ने इसे खूबसूरत कहा है. वैसे हम आपको बता दें कि हाथी के एक सामान्य बच्चे का वज़न जन्म के वक्त ही 120 किलोग्राम होता है और वो 3 फीट ऊंचा होता है.

