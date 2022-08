Video: लालच के चक्कर में टूटी 'राजा साहब' की कमर ! पेड़ पर चढ़ने के चक्कर में हुआ कांड

Lion Fails to Get down from Tree : जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा क्रूर तरीके से शिकार करने वालों में शेर (Lion Tree Climbing Video) और इस फैमिली के तमाम जानवर शामिल हैं. ये अपने शिकार पर ज़रा भी दया नहीं दिखाते. सोशल मीडिया पर वायरल (Wildlife Viral Video) होने वाले वीडियोज़ में शेर के हंटिंग स्किल से जुड़े तमाम वीडियो हैं, जिन्हें देखकर आप खौफ से भर जाते हैं. वैसे, शेर हमेशा इतना शातिर नहीं होता, कई बार उसे भी मुंह की खानी पड़ जाती है और एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहे है.

शेर भले ही बेहतरीन शिकारी हो और जंगल में उसकी तूती बोलती हो, लेकिन इस जानवर को सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है और वो है- पेड़ पर चढ़ना. राजा साहब ने जब इसकी हिम्मत दिखाई तो उन्हें इसकी कीमत कमर तुड़वाकर चुकानी पड़ी. इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और ये उसके लिए कई बार अभिशाप बन जाता है. उसके मुंह का निवाला सिर्फ पेड़ पर लटककर चढ़ने और उतरने की कला की वजह से ही छिन जाता है.

पेड़ पर चढ़ने की गलती कर दी शेर ने

वायरल हो रहे वीडियो में एक शेर शिकार के पीछे-पीछे आते हुए दिख रहा है. उसका शिकार शेर को देखते ही बिजली की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ जाता है. यहां शेर हिम्मत दिखाते हुए उसके पीछे-पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन शेर को अपनी तरफ यूं आता देख शिकार झट से उतरकर वहां से निकल लेता है. वहीं जैसे ही शेर देखता है कि शिकार जमीन पर गिर गया है तो वो पेड़ ने नीचे उतरने की कोशिश करता है, जो उससे होता नहीं. उतरने के लिए पंजों का इस्तेमाल करने के बजाय वो संतुलन खोकर सीधा ही पीठ के बल नीचे गिर जाता है. चित्त हुए शेर के एक्शन को देखकर लग रहा है कि उसे इस हादसे बुरी तरह से चोट लगी है.

लोगों को पसंद आया मज़ेदार वीडियो

इस वीडियो को यूट्यूब चैनल World of Wildlife and Village के शेयर किया गया है, जिसे हज़ारों लोगों ने देखा है. वीडियो में शेर के पेड़ से उतरने का अंदाज़ जहां दिलचस्प है वहीं शेर जिस तरीके से नीचे गिरा उसे देखकर इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उसे चोट ज़बरदस्त लगी है. वैसे वीडियो देखकर ये समझा जा सकता है कि ताकत कितनी भी हो, अगर काम नहीं आता तो लालच में जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए.

