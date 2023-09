Wildlife Video: चिम्पैंजी के बच्चों ने लगाया एक-दूसरे को गले, दिखा बिल्कुल इंसानों जैसा प्यार-दुलार!

Wildlife Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ अलग किस्म के वीडियो वायरल होते रहते हैं. किसी वीडियो को देखकर हम हैरानी से देखते रह जाते हैं तो कुछ वीडियो हमें गुदगुदाने वाले भी होते हैं. वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी होता हैं, जिन्हें जंगल की दुनिया में फिल्माया गया हो. इनमें जंगली जानवरों के उन पहलुओं को देखा जा सकता है, जिन्हें हम इंसान नहीं जानता है. एक ऐसा ही प्यारा सा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंसानों से सबसे मिलते-जुलते जानवर बंदर हैं और इनकी प्रजाति के चिम्पैंजी की हरकतें देखेंगे, तो ये बिल्कुल हमारी-आपकी तरह ही लगते हैं. इस वक्त चिम्पैंजी के बच्चों का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक-दूसरे पर प्यार लुटा रहे हैं. इ इस मासूमियत भरे वीडियो को देखकर आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे.

एक-दूसरे से गले मिलते दिखे चिम्पैंजी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगल में चिम्पैंजी के बच्चों का झुंड मौजूद है. कुछ चिम्पैंजी यहां पर पहले से हैं, जबकि एक बच्चा बाद में वहां पहुंचता है. जब वे इसे देखते हैं तो स्वागत के लिए उछल-उछलकर उसके पास पहुंचते हैं और एक के बाद एक सभी उसको गले लगाते हुए प्यार करने लगते हैं. ये वीडियो इतना प्यारा है कि आप इसे दोबारा ज़रूर देख ना चाहेंगे.

Baby chimps orphaned by poachers and rescued from them,

greet a new arrival with love and huge hugs

📹 IG liberiachimprescueprotectionpic.twitter.com/zuYIzsBfTn

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 2, 2023