Video : सीढ़ियां उतरने में आप करते रहे हैं गलती, इन जनाब से सीख लीजिए सही तरीका !

Wildlife Viral Video : प्रकृति ने कुछ जानवरों को स्वभाव से लेकर देखने तक में खूंखार बनाया है, जिनके तीखे नाखून, डरावने पंजे और नुकीले दांत होते हैं. इन्हें देखकर ही इंसान खौफ में आ जाता है. वहीं जंगल में ही रहने वाले कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जो बेहद मासूम और प्यारे होते हैं. इनके वीडियो (Cute Panda Video) अगर आपको देखने को मिल जाएं तो अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. ऐसे ही जानवरों में से एक हैं प्यारे पांडा, जो अपनी ही दुनिया (Panda Ladder Video) में मगन रहते हैं.

पांडा के वीडियो जब भी इंटरनेट पर आते हैं, उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिलता है. किसी टेडी बियर की तरह दिखने वाले ये सुंदर जानवर अपनी हरकतों से हर किसी का दिल जीत लेते हैं. इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में पांडा को सीढ़ी से लुढ़क-लुढ़ककर उतरते देखकर किसी को भी इस मासूम से जानवर पर प्यार आ जाएगा. इस वीडियो को 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हर कोई इनकी प्यारी अदाओं का फैन हो रहा है.

सीढ़ी से उतरने का तरीका इनसे सीखिए

वायरल हो रहे वीडियो में एक गोलमोल पांडा को खेलते हुए देखा जा सकता है. उसकी पसंदीदा बांस की पत्तियां भी वहां रखी हुई हैं. लकड़ी की बनाई गई मचान पर ऊपर पांडा मौजूद है और नीचे की ओर बांस की टहनियां और पत्तियां देखते ही पांडा का दिल मचल जाता है. वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करने लगता है. मचान से लगी छोटी सी सीढ़ी से पांडा नीचे उतरते हुए दो-तीन बार लुढ़क-लुढ़ककर नीचे आता है और फिर मज़े से फ्लोर पर लेटकर बांस की पत्तियां खाने लगता है. उसका उतरने का अंदाज़ इतना प्यारा है कि देखकर उस पर प्यार आता है.

I believe that this is the correct way to go down the ladder🐼

