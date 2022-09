Video: जिस तेज़ी से पेड़ पर चढ़ा अजगर, देखकर फटी की फटी रह गईं लोगों की आंखें !

Python Climbing On Tree Video: सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) होने वाले तमाम तरह के वीडियोज़ में से कुछ ऐसे होते हैं, जिन पर आपकी निगाहें अपने आप जाकर टिक जाती हैं. ये वीडियो कभी जंगली जानवरों से जुड़े हुए होते हैं तो कभी ऐसी जानकारी दे जाते हैं, जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता होता है. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशालकाय अजगर को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है.

सांप किसी भी प्रजाति का हो, उसे देखकर इंसान डर जाता ही है. ऐसे में अगर सामना विशालकाय कोबरा या अजगर से हो जाए, तो रातों की नींद उड़ जाती है. वीडियो में एक बड़ा सा अजगर पेड़ पर जिस तरह से चढ़ा जा रहा है, उसे देखकर आप खौफ से भर जाएंगे. ये वीडियो ट्विटर पर @Rainmaker1973 नाम के अकाउंट से साझा किया गया है.

कुंडली मारता हुआ पेड़ पर चढ़ा अजगर

वायरल हो रहे वीडियो में आप अजगर को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हुए देख सकते हैं. वो बेहद तेज़ी से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वो सीधा नहीं रेंग रहा है, बल्कि पेड़ पर लिपटते हुए आगे की तरफ जा रहा है. उसका ये अंदाज़ देखकर आप डर भी जाएंगे और उसकी स्किल की तारीफ भी करेंगे. वीडियो में दिख रहा सांप एक जालीदार अजगर है, जिसका वजन काफी ज्यादा होता है. ऐसे में वो ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह की तकनीक अपनाता है.

The reticulated python is among the three heaviest snakes.

This is how the it climbs a tree.

