Viral Video: सांप की सेहत और लंबाई उड़ा देगी होश! शुरू होकर खत्म होने का नाम नहीं लेता ...

Reticulated Python Viral Video: सांप का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं. ऐसे हो भी क्यों नहीं, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीव माना जाता है. यूं तो दुनियाभर में हजारों तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं. धरती पर मौजूद सांपों की कुछ 200-300 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं लेकिन डर तो इंसान सभी को देखकर जाता है.

कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सांप के अंदर ज़हर हो, लेकिन अगर बड़ा सांप हो तो ये बिना ज़हर के ही नुकसान पहुंचा सकता है. अजगर भी ऐसे ही सांपों में गिने जाते हैं, जिनमें जहर नहीं होता, फिर भी अजगर जानवर से लेकर इंसानों तक की जान ले सकते हैं. सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे ही एक अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप बताया जा रहा है.

30 फीट का अजगर देख खौफ में आए लोग

वीडियो में दिख रहा अजगर रेटिकुलेटेड पाइथन (Reticulated Python) यानी जालीदार अजगर का है. इस प्रजाति के अजगर को दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है. इसकी लंबाई 30 फीट से भी अधिक हो सकती है और वजन 300 पाउंड से अधिक. ये सांप बिल्ली, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे बड़े जानवरों को तो आराम से अपना शिकार बना लेता है. हालांकि वायरल वीडियो सिर्फ इसका सेहतमंद शरीर दिखाया गया है. इस अजगर की लंबाई और सेहत देखते-देखते आपको पसीने छूट जाएंगे. वो इतना मोटा है कि अगर कोई इंसान अकेले में इसे देख ले तो डर जाएगा.

The reticulated python (Malayopython reticulatus) is a python species native to South and Southeast Asia,

It is the world’s longest snake

