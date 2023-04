Viral Video: जब खूंखार शिकारी खुद बन गया शिकार, कैमरे में कैद हो गया तेंदुए को चबाता बाघ, दुर्लभ है ये मंज़र

अक्सर जंगल के खूंखार शिकारी कमजोर जानवरों को अपना निवाला बनाकर अपनी भूख शांत करते हैं. शेर, टाइगर, तेंदुआ अव्वल शिकारी कहलाते हैं. लेकिन शिकारी को शिकार बनते देखना किसी के लिए भी दुर्लभ है. क्योंकि जो खुद शिकारी हो उसका शिकार करने की भला किसमें हिम्मत हो सकती है. लेकिन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कैमरे में एक ऐसा दुर्लभ मंजर कैद हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था एक शिकारी ही शिकारी का शिकार बन गया और ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया.

सोशल मीडिया पर जंगली जीवन का ऐसा दुर्लभ मंजर देखने को मिला जिसमें सभी को हैरान कर दिया ट्विटर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हर्ष नरसिम्हामूर्ति ने राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क का एक ऐसा मंजर कैमरे में कैद किया, जहाँ एक टाइगर तेंदुए जैसे खूंखार शिकारी का शिकार कर तसल्ली से उसका लुत्फ उठाता नजर आया. आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने 1 साल पुरानी इस तस्वीर को फिर से शेयर किया. जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो रहा है.

Wild wild world. The tiger name is T 101 of Ranthambore. @HJunglebook recently captured it and want everyone to witness it. pic.twitter.com/dAT7WNvxtv

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 1, 2023