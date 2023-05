माँ के साथ खेलता दिखा बेबी लेपर्ड, दिल जीत रही है मां-बेटे की मस्ती, शिकारियों का क्यूट वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े इतने वीडियो शेयर होते हैं जो हर किसी का दिल जीत लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की हालत ये है कि ये वीडिओज़ सबसे ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं. जिसमें जानवरों की मस्ती शरारत तो होती ही है, कई बार खूंखार शिकारियों के दृश्य भी नज़र आ जाते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मन वो मोहता है जहाँ दिखती है मां और बच्चे की एक दूसरे के संग मस्ती और दुलार. जी हाँ, इंसानों की तरह ही जानवरों में भी मां बच्चे की एक अलग बॉन्डिंग होती है. जिसे देख कर आप मुग्ध हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @mvraoforindia पर शेयर वीडियो में एक बेबी लेपर्ड आराम कर रही माँ के साथ ऐसे खेलने लगता है कि आखिर में माँ को उठना ही पड़ता है. शरारती बेबी तेंदुआ कभी मां के ऊपर उछल कूद मचाता, तो कभी उसकी पूंछ को मुंह में डालकर घुमाने लगता. ये वीडियो इतना क्यूट है कि तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 11,000 से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

