शख्स ने पालतू कुत्ते के लिए रखी बर्थडे पार्टी, यूनिकॉर्न थीम के साथ मनाया जश्न, जानवरों ने भी खूब किया एंजॉय

दुनिया में एनीमल लवर्स की कोई कमी नहीं है. कुत्ते और बिल्लियों को पालने के शौकीन लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि कई बार वो उनके जीवन में सबसे ज्यादा खास जगह बना लेते हैं. जानवरों को पालने वाले लोग उन्हें बच्चों की तरह संभालते हैं, प्यार करते हैं और उनके नखरे भी उठाते हैं. पालतू जानवर को ज़रा सी चोट या दर्द हो जाए तो लोग पहाड़ सिर पर उठा लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन जानवरों को खास फील कराना भी बखूबी जानते हैं एक ऐसी ही ओनर ने अपने डॉगी के लिए जबरदस्त बर्थडे पार्टी रखी तो लोग दंग रह गए.

ट्विटर अकाउंट buitengebieden पर शेयर वीडियो में कुत्ते की जबरदस्त बर्थडे पार्टी देखकर आप हैरान हो जाएंगे. पालतू कुत्ते की पार्टी में ढेर सारे और डॉगीज को भी आमंत्रित किया गया था. जिनके लिए यूनिकॉर्न थीम के मुताबिक केक, ड्रेस और डेकोरेशन का खास इंतज़ाम किया गया था. ये वीडियो बेहद प्यारा है जिसे 2.59 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

मालिक ने पालतू डॉगी के लिए रखी यूनिकॉर्न थीम पार्टी

वायरल वीडियो में आपको ढेर सारे कुत्ते डाइनिंग टेबल की अलग अलग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे होंगे, जो सभी रंगीन इस स्कार्फ और टाई पहनकर सज धजकर तैयार हैं. टेबल पर यूनिकॉर्न थीम टॉयज, केक और ढेर सारे स्नेक्स भी रखें नजर आ रहे हैं. दरअसल ये डॉग पार्टी है, जिसे यूनिकॉर्न हेयरबैंड पहनी डॉगी के बर्थडे के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है. आसपास डेकोरेशन भी खूब सुंदर है और सभी डॉगी बेहद शराफत के साथ इस बर्थडे पार्टी को एन्जॉय भी कर रहे हैं.

Surprise birthday party with her best friends.. 😊 pic.twitter.com/J8EofI6FYE

— Buitengebieden (@buitengebieden) May 3, 2023