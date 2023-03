चूहे के डर से जान बचाकर भागती दिखी बिल्ली मौसी, असल में नज़र आया टॉम एंड जेरी जैसा नज़ारा, मज़ेदार है वीडियो

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े क्यूट वीडियो देखकर आप अपने दिन भर की थकान भूल जाएंगे. यही वजह है कि लोग इंटरनेट पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो को देखना बेहद पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा शेयर और वायरल भी जानवरों के वीडिओज़ ही होते हैं. कई बार कुछ ऐसा मज़ेदार कैमरे में कैद हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते. एक ऐसा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां चूहे से डरकर भागती दिखी बिल्ली मौसी.

ट्विटर अकाउंट @shahshowkat07 पर शेयर वीडियो में आप पहली बार चूहे के डर से बिल्ली को बचकर भागते देखेंगे. वीडियो इतना मजेदार है कि लोग बार बार इसे देखना पसंद कर रहे हैं. जिस चूहे को बिल्ली एक बार में अपना शिकार बना लेती है वो चूहा बिल्ली के आगे शेर बन रहा है और उसे बार बार दौड़ाता नज़र आया.

Have you ever seen a mouse 🐁 chasing a cat 🐈!!!! pic.twitter.com/6VH2AfKsd1

— Dr Showkat Shah (@shahshowkat07) March 17, 2023